Майнинг на перепутье

На протяжении последних лет добыча криптовалют (майнинг) остается в России в «серой» зоне. С одной стороны, деятельность эта не запрещена, с другой — находится за пределами какого бы то ни было правового регулирования. Причиной такого положения вещей долгое время была борьба между двумя принципиальными позициями различных надзорных ведомств. Центробанк был однозначно против возможности использования криптовалют в России. Минфин настаивал на необходимости легализации существующей практики, введения ее в правовое поле — в первую очередь с целью налогообложения.



Из-за клинча регуляторов вопрос не двигался с мертвой точки до последнего времени. Но существенные изменения в экономической ситуации в стране заставили два ведомства прийти к компромиссу, следствием которого стал проект закона «О цифровой валюте», подготовленный Минфином. Он фактически легализует майнинг, по сути, приравняв добычу цифровых валют к добыче полезных ископаемых.



Для организации майнинга будет необходимо создать юридическое лицо или ИП, лицензировать и сертифицировать криптокошелек, попасть в реестр производителей криптовалюты. После этого майнер может начать свою работу «в белую», отчитываясь о добытом в налоговую службу и иные контролирующие органы. Насколько такой способ регуляции будет интересен для существующих добытчиков криптовалют, которым сейчас нужно только специальное оборудование и электричество, пока не до конца понятно. Пока у участников рынка складывается впечатление, что закон принимается в интересах крупных игроков и может оставить за бортом «выхода из тени» небольших майнеров.



Кроме того, по мнению участников рынка, законопроект несколько запоздал. Майнинг в России существует уже не первый год. Более того, наша страна является одним из лидеров в этой отрасли в мировом масштабе. Точные объемы криптовалют, производимых в России, остаются неизвестными, но, по оценкам экспертов, на нашу страну может приходиться до 10% мирового майнинга. Одной из главных причин этого являются низкие цены на главное сырье — электроэнергию, в первую очередь в энергопрофицитном сибирском регионе, богатом гидроэлектростанциями.



«Если в прошлом году отсутствие четких правил регулирования крипторынка не сильно беспокоило майнеров, правительство жило в параллельной реальности, грозя строгими наказаниями, но не имея возможности их реализовать, то сегодня все изменилось. России, которая оказалась под санкциями, нужны платежные каналы, неподконтрольные условному Западу. И здесь значимость «крипты» резко возросла. Изменившаяся ситуация, уход из России Visa и Master Card заставляют бизнес искать финансовые дороги, и здесь платежи в криптовалюте имеют большой потенциал. Не надо далеко ходить: посмотрите на Иран, который живет под санкциями уже больше сорока лет и активно использует криптовалюту для обхода наложенных на него ограничений», — считает секретарь Генсовета «Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей» Максим Спасский.



При этом законопроект является действительно компромиссным. Разрешая майнинг как деятельность, он запрещает оборот криптовалют, фактически отказывая им в статусе платежного средства, на чем изначально настаивал Минфин. То есть осуществлять платежи в биткоинах или иных цифровых валютах на территории России по-прежнему будет запрещено. Но инвестировать в криптовалюту будет так же законно, как в иностранные валюты или драгоценные металлы. Таким образом, легализовав майнинг, закон одновременно сильно усложнил все дальнейшие операции с полученной криптовалютой.



«Добыв» валюту, майнер должен будет продать ее через сертифицированную и лицензированную биржу. И именно эта часть процесса вызывает наибольшее число вопросов у экспертов и участников рынка. Для централизованной торговли криптовалютами будет необходимо получить соответствующую лицензию оператора обмена цифровых валют. Для обмена и перевода понадобится дополнительная лицензия — оператора цифровой торговой платформы. Эти лицензии в первую очередь постараются получить те компании, которые уже располагают лицензиями оператора обмена цифровых финансовых активов и оператором инвестиционных платформ, чтобы иметь возможность торговать всеми типами токенов и обменивать их на криптовалюту.



Процесс получения таких лицензий уже сейчас, до появления соответствующих нормативных актов, представляется достаточно сложным. Например, оператор биржи должен иметь минимальный оборотный капитал не менее 30 млн руб. или 36 млн долл. США, чтобы получить рабочую лицензию. С другой стороны, оператор цифровой торговой площадки, желающий заниматься бизнесом по обращению виртуальной валюты, должен иметь не менее 100 млн руб. или 120 млн долл. США.



Можно предположить, что получение лицензии будет по силам только очень крупным финансовым организациям. Об участии в этом иностранных площадок также говорить пока не приходится: вряд ли они будут сертифицироваться по российским законам.



Продавать или покупать цифровые валюты можно будет только при прохождении идентификации. Заводить и выводить валюту оператору можно будет только через банки с помощью банковского счета. Более того, операторы будут обязаны сообщать Росфинмониторингу о подозрительных операциях.



Кроме того, необходимо учитывать, что все данные об операциях с криптовалютами на лицензированных платформах будут передаваться в Федеральную налоговую службу России, на них будут начисляться налоги. Порядок налогообложения майнинга будет определен дополнительными законодательными актами.



Учитывая, что кошельки для криптовалют могут быть определены как средства криптографической защиты информации, лицензирование их может быть поручено ФСБ, что вряд ли повысит популярность их легализации.



При обобщении всех указанных ограничений у участников рынка складывается впечатление, что закон принимается в интересах крупных игроков, которые могут позволить себе организацию юрлица, прохождение сертификации и лицензирования. Для «домашних майнеров» или даже небольших ферм, объединяющих несколько десятков устройств, требования законодателя представляются чрезмерно обременительными. В результате для них принятие нового закона может оказаться не началом пути к «белому бизнесу», а точкой перехода из «серой» зоны в «черную», на полностью нелегальное положение.