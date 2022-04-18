Инвестиционные приоритеты

В Свердловской области утверждена инвестиционная декларация — документ, в котором рассказывается о методах и планах по развитию экономики региона и в первую очередь по повышению ее инвестиционной привлекательности. В документе подробно описано социально-экономическое состояние Среднего Урала, а также изложены методы, с помощью которых будет развиваться область в сфере инвестиций. Там же представлен «стратегический образ» региона.



«Стратегический образ Свердловской области — регион-генератор высокотехнологичной продукции и инженерных идей, жители Свердловской области могут и знают, как реализовать свой потенциал, в том числе предпринимательский, на территории Свердловской области», — сообщается в декларации.



В качестве главной цели в документе указано повышение качества жизни и благосостояния населения на основе устойчивого роста экономики Свердловской области. Добиться этого планируется за счет привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов, физических лиц и государственных структур в экономику региона для дальнейшего создания новых производств и модернизации уже имеющихся, строительства и реконструкции инфраструктурных объектов, освоения новейших технологий и техники.



Показателем достижения указанной цели станет увеличение инвестиций в основной капитал на 70% до 2030 года по сравнению с 2020 годом.



Декларация направлена на создание в Свердловской области комфортной и доступной бизнес- и инвестсреды для любого инвестора, что должно стать конкурентным преимуществом региона.



«В Свердловской области созданы все условия для безбарьерного движения инвестора в рамках инвестиционного проекта: от идеи до стадии реализации. Таким образом, наличие всех ключевых ресурсов гарантирует получение результата, выгодного для предпринимателя и инвестора, органов государственной власти Свердловской области, жителей Свердловской области», — отмечается в документе.



В декларации также рассказывается о применении и развитии ряда мер поддержки инвестиционной деятельности. В их число входят меры налогового стимулирования, прямые финансовые меры поддержки, гарантийная, имущественная поддержка, отраслевые меры поддержки и комплексные инструменты, которые предусматривают комбинирование различных мер поддержки. Помимо этого, помощь субъектам малого и среднего бизнеса оказывается со стороны Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.



Всего в документе названо 11 приоритетных направлений. Среди них есть как традиционные для региона «Металлургия», «Машиностроение» и другие виды промышленности, так и «Туризм», «Креативное предпринимательство» и «Экология». Для каждой отрасли сформулированы свои приоритеты развития. Они включают в себя как общие фразы, вроде «развития цифрового дизайна и цифровых производств» (в легкой промышленности), так и реализацию конкретных проектов. Например, создание высокоскоростных железнодорожных магистралей Казань — Екатеринбург и Екатеринбург — Челябинск.



Однако одиннадцатью пунктами приоритетного развития документ не ограничивается.



«К числу проектов и направлений деятельности, по которым исполнительные органы государственной власти Свердловской области готовы к сотрудничеству в приоритетном порядке, относятся проекты в сфере ESG-программ, участие в социальном партнерстве, а также благотворительных программах и проектах, особенности реализации которых закрепляются в индивидуальных соглашениях», — отмечается в декларации.



Вдобавок в документе приводится список перспективных инвестиционных ниш. К ним относятся производство продукции из полимерных материалов, фармацевтическая промышленность, производство адгезивных материалов, обслуживание нефтегазовой отрасли, IT, производство всех видов упаковки, строительство частных спортивных объектов.



В рамках декларации власти Свердловской области берут на себя ряд инвестиционных обязательств. В их числе — «не ухудшение условий реализации инвестиционных проектов». Также регион обязуется обеспечить равные права для участников инвестиционного процесса. Вдобавок гражданам обещана общедоступность документированной информации органов государственной власти, если они не представляют собой охраняемую федеральным законом тайну. Отдельной строкой вынесена обязанность в виде повышения уровня доходов населения Свердловской области.