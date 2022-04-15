Глава Богдановича Павел Мартьянов принял участие в запуске новой линии по производству материалов для очистки воды

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. В 2022 году власти Богдановича планируют реализовать несколько масштабных проектов в ...

В развитие Богдановича в 2022 году власти города планируют вложить более 800 млн рублей

В 2021 году власти Богдановича вложили более 4 млн рублей в развитие спорта и продвижение молодежной политики в городе

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2022. В 2021 году власти Богдановича вложили более 4,3 млн руб. в развитие спорта и ...