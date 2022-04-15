Глава Богдановича Павел Мартьянов принял участие в запуске новой линии по производству материалов для очистки воды

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Глава Богдановича Павел Мартьянов принял участие в запуске новой линии по производству импортозамещающих материалов для очистки питьевой природной воды и промышленных стоков на местном предприятии «Огнеупоры».
Как сообщает «Областная газета», в торжественной церемонии также поучаствовали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.
По словам П. Мартьянова, запуск линии даст широкие возможности по обеспечению уральцев чистой водой. Также новое производство — это новые рабочие места и дополнительный источник пополнения муниципального бюджета.
«Запуск промышленного участка по производству современных сорбционно-фильтрующих материалов серии «Квалисорб» и испытательного участка по моделированию технологических режимов водоочистки «Чистая вода» — это проект, который в перспективе будет работать на благо не только Свердловской области, но и всей страны. Это пример импортозамещения, важнейший социальный проект по внедрению современных систем водоочистки», — заявила Л. Бабушкина.
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