На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали капуста и свекла

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. С 1 по 8 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 16,74%, до 60,08 руб. за кг) и капусту (на 16,09%, до 107,96 руб. за кг).



За указанный период, согласно статистике, также значительно выросли цены на репчатый лук (на 8,03%, до 52,59 руб. за кг), морковь (на 4,01%, до 65,43 руб. за кг), вареную колбасу (на 3,85%, до 508,18 руб. за кг), маргарин (на 3,22%, до 219,38 руб. за кг), печенье (на 3,09%, до 232,16 руб. за кг), подсолнечное масло (на 2,72%, до 137,26 руб. за литр), а также на яблоки (на 2,46%, до 124,35 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 12,94%, до 135,41 руб. за кг) и помидоры (на 7,19%, до 227,26 руб. за кг).