УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
14.04.2022

Сбербанк по инициативе Брусники запустил единую ипотеку на квартиру и паркинг

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. Сбербанк по инициативе девелоперской компании Брусника запустил новый для рынка продукт — единую ипотеку на квартиру и паркинг, сообщает пресс-служба застройщика.

«На Российском жилищном конгрессе (РЖК) Сбербанк объявил о запуске новой программы, предусматривающей оформление ипотеки на квартиру и паркинг в рамках одного договора и с единой ставкой (которую можно снизить благодаря программам субсидирования)», — говорится в сообщении.

«Спасибо Бруснике за идею. Мы согласовали параметры новой программы буквально пять часов назад и обещаем запустить ее в течение двух недель. Среди наших клиентов есть много людей, которые хотят позаботиться не только о квартире, но и об окружающих ее сервисах вроде парковки и кладовой. Теперь в нашей линейке для них есть комплексные продукты», — отметил исполнительный директор ДомКлик по взаимодействию с рынком строящегося жилья Алексей Чапик.

На РЖК партнеры договорились, что первую сделку по новой программе Сбербанк проведет с клиентом Брусники.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.06.2021 Компания Брусника и Сбер запустили проект по оформлению бесшовной ипотеки

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2021. Компания Брусника совместно со Сбером запустила пилотный проект, который позволит ...

30.11.2020 Екатеринбургская семья купила квартиру в жилом районе Брусники онлайн во время пребывания за рубежом

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Семья из Екатеринбурга, находясь в Канаде, совершила онлайн-покупку квартиры в новом ...

03.10.2019 В Екатеринбурге состоялась первая сделка на покупку квартиры по ипотеке 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. В Екатеринбурге подписан первый договор долевого участия (ДДУ) с привлечением ипотеки ...

13.12.2017 Сбербанк завершил сделку по продаже украинской «дочки»

Сбербанк завершил сделку по продаже украинской кредитной организации VS Bank. Об этом сообщается на сайте банка. ...

18.10.2013 ОАО «МЕТКОМБАНК» предлагает выгодную ипотеку на паркинги

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2013. ОАО «МЕТКОМБАНК» напоминает, что помимо ипотеки на жилую и коммерческую недвижимость ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (499)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18