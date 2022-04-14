Сбербанк по инициативе Брусники запустил единую ипотеку на квартиру и паркинг

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. Сбербанк по инициативе девелоперской компании Брусника запустил новый для рынка продукт — единую ипотеку на квартиру и паркинг, сообщает пресс-служба застройщика.



«На Российском жилищном конгрессе (РЖК) Сбербанк объявил о запуске новой программы, предусматривающей оформление ипотеки на квартиру и паркинг в рамках одного договора и с единой ставкой (которую можно снизить благодаря программам субсидирования)», — говорится в сообщении.



«Спасибо Бруснике за идею. Мы согласовали параметры новой программы буквально пять часов назад и обещаем запустить ее в течение двух недель. Среди наших клиентов есть много людей, которые хотят позаботиться не только о квартире, но и об окружающих ее сервисах вроде парковки и кладовой. Теперь в нашей линейке для них есть комплексные продукты», — отметил исполнительный директор ДомКлик по взаимодействию с рынком строящегося жилья Алексей Чапик.



На РЖК партнеры договорились, что первую сделку по новой программе Сбербанк проведет с клиентом Брусники.