Займы: лояльные условия

Финансовые проблемы в современное время не являются редкостью, напротив, в той или иной степени они преследуют многих людей, заставляя их искать способы выхода из сложившейся ситуации. И если еще несколько десятилетий назад с решением подобных вопросов возникали сложности, то теперь ситуация изменилась. Соответствующую конкретному случаю помощь можно получить в специализированных организациях, готовых сотрудничать на достаточно интересных условиях. Особенно привлекателен сегмент микрозаймов, где клиентам выставляются более чем лояльные условия. С особенностями подобных предложений можно ознакомиться детально.







В рамках финансовых компаний сегодня не составляет сложности получить займ без отказа на карту или по любому другому каналу. Кредиторы готовы сотрудничать даже с достаточно проблематичными клиентами, в том числе и с теми, что имеют просрочки по выплатам в прошлом. Особенности подобных продуктов состоят в том, что на руки выдаются небольшие суммы, а процентные ставки ежедневные и оказываются достаточно весомыми. К тому же, здесь нельзя заключить договор на длительный период, например, на год, как это бывает с обычными кредитами. Наряду с этим, здесь не нужны справки и поручители, а рассмотрение заявки обычно укладывается в несколько минут. К тому же, многие компании требуют от клиентов предоставления лишь паспорта страны, в дополнение к которому должна идти постоянная прописка. Нередко имеются некоторые поблажки и в отношении возврата взятых средств. Например, займ может быть продлен, но обычно это допустимо за отдельную плату.



В данном сегменте сейчас имеет место быть и такое интересное явление, как займ без процентов на 30 дней, то есть, предусматривается возврат лишь той суммы, которая была получена на руки. Воспользоваться таким предложением способен далеко не каждый. Обычно услуга актуальна лишь для впервые обратившихся к компании граждан, либо для тех, кто решил воспользоваться предложениями организации повторно после первого успешного погашения. Варианты сотрудничества по беспроцентным продуктам разнообразны, но все они предусматривают строгое следование условиям договора. При нарушении пунктов документа заемщику приходится раскошелиться на выплату ставки в виде 1% за каждый день использования денег, к этому может добавиться еще и пеня. Нулевой процент может применяться для досрочного погашения займа.