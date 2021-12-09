В Свердловской области замедлились темпы роста цен на сахар и подсолнечное масло

В ноябре годовая продовольственная инфляция в Свердловской области составила 8,9%. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 0,6 процентного пункта, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Аналитики ЦБ отмечают замедление темпов роста цен на сахар и подсолнечное масло. Эксперты связывают это с хорошим урожаем сахарной свеклы и подсолнечника в текущем году.



Также представители регулятора зафиксировали стабилизацию цен на огурцы и помидоры из-за замедления темпов роста издержек тепличных хозяйств на отопление.



«Выросли поставки в регион импортных фруктов, в частности, цитрусовых. В результате рост цен на них замедлился, а цены на апельсины и лимоны в ноябре и вовсе оказались ниже, чем годом ранее. Еще одна причина стабилизации цен на фрукты — рост предложения отечественных яблок, которые в этом ноябре продавались дешевле, чем год назад», — говорится в сообщении.



Напомним, что в ноябре годовая инфляция в Свердловской области ускорилась до 8,37%. Непродовольственные товары за год подорожали на 9,5%, услуги — на 6,18%, алкоголь — на 2,78%, сообщал Свердловскстат.