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Судебные приставы с начала года ограничили право выезда за границу около 400 тыс. свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. С начала 2021 года судебные приставы ограничили выезд за границу около 400 тыс. жителей Среднего Урала. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала начальник отдела организации исполнительного производства ГУФССП России по Свердловской области Кристина Кашина.

«На данный момент в отношении физлиц вынесено более 30 тыс. постановлений об ограничении выезда за границу из-за долгов по налогам. В целом решение о запрете покидать страну вынесено в отношении около 400 тыс. должников из Свердловской области, которые не погасили свои обязательства», — отметила К. Кашина.

Она также добавила, что на 1 декабря судебные приставы в регионе взыскивают неуплаченные имущественные налоги с 139 тыс. человек на общую сумму 2,8 млрд руб.

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