Форекс лицензия в Вануату

Получение форекс лицензии в Вануату позволяет стать регулируемым дилером FX и ценных бумаг. Разумные сборы за лицензирование в сочетании с относительно коротким временем, необходимым для получения разрешения на брокерскую деятельность — это лишь некоторые из причин, по которым Вануату считается одним из вариантов для получения брокерской лицензии. Больше информации на сайте.





Типы Forex лицензий в Вануату



Лица, которые хотят получить брокерскую лицензию в этой юрисдикции, могут направить заявку на лицензию принципала и представительскую лицензию. Обе лицензии выдаются Комиссией по финансовым услугам (VFSC) под эгидой Минфин. VFSC осуществляет правовое регулирование брокерской деятельности.







Правовые нормы Вануату дают широкое определение ценных бумаг, что позволяет работать с:



— долями в уставном капитале корпорации;

— инструментами, которые создают и признают долговые ценные бумаги, выпущенные корпорацией или государственным учреждением.



В последнем случае инструменты включают:



— долговые обязательства;

— ссудный запас;

— облигации;

— депозитные сертификаты;

— право на подписку на акции или долговые ценные бумаги;

— права по депозитарной расписке;

— возможность приобрести/продать ценную бумагу, подпадающую под действие другого положения настоящего Закона;

— право по контракту на приобретение или продажу соответствующих ценных бумаг, согласно которому поставка должна быть произведена в будущем и по цене, согласованной при заключении контракта в соответствии с условиями этого контракта;

— поступления от обмена иностранной валюты или FOREX;

— выручку от драгоценных металлов, товаров.





Преимущества лицензии дилеров по ценным бумагам Вануату (SDL)



Лицензия брокера, выданная Комиссией по финансовым услугам Вануату, дает несколько преимуществ, включая:



— Налоговую эффективность. На Вануату нет корпоративных налогов.



— Минимальные требования к капиталу. На Вануату одни из самых низких требований к минимальному размеру капитала во всем мире.



— Разумные временные рамки с точки зрения процесса рассмотрения заявки. В некоторых юрисдикциях такой процесс может занять до 12 мес. На Вануату после подачи заявки вы получите ответ от Финансовой комиссии в течение примерно двух месяцев.



— Универсальная лицензия. Даже если ваш основной бизнес — Forex, SDL предоставит возможность работать со многими различными финансовыми инструментами, такими как облигации и акции. Это означает, что если вы хотите расширить свой бизнес, вам не нужна дополнительная лицензия, которая требует дополнительных документов, времени и затрат.



Также стоит отметить, что Вануату имеет более низкие требования к капиталу для форекс-компаний, что означает, что эта юрисдикция более доступна для малых предприятий. Также фирма, имеющая лицензию форекс-брокера Вануату, может:



— предлагать банковские услуги, услуги Forex (FX), услуги торговли товарами и брокерские услуги;

— принимать клиентов со всего мира;

— платит правительству низкий «вступительный взнос» за получение лицензии.





Требования к лицензии Forex на Вануату



Под операционными требованиями подразумеваются:



— регистрация компании в Вануату;

— подготовка документов на лицензирование;

— открытие банковского счета;

— внесение минимального депозита на счет компании в размере 50 000 долларов США;

— подача заявки на лицензирование.



Существуют нормативные требования для получения брокерской лицензии в Вануату. К ним относятся, помимо прочего:



1. Хорошая репутация. Это означает, что все лица, занимающие руководящие должности в компании, не должны иметь судимости. Они также будут оценены на предмет профессиональной пригодности, такой как квалификация и опыт работы в соответствующей области.



2. Хорошее финансовое положение. Власти Вануату хотят быть уверены в том, что лица, причастные к заявителю, несут ответственность за финансы и не имеют истории банкротства или других финансовых проблем.



3. Стандартная экспертиза будет осуществляться в том числе в отношении проверки личности и подтверждения адреса.



4. Должен быть предоставлен бизнес-план, который будет включать подробную информацию о целевом рынке и где он расположен, финансовые прогнозы на 3 года.



Лицензия на осуществление брокерской деятельности будет выдана только тем компаниям, которые имеют сотрудника по соблюдению требований AML/CTF. Он должен периодически отчитываться перед властями.





Как получить брокерскую лицензию: необходимая документация



Кандидатам будет предложено предоставить несколько документов в рамках процесса лицензирования. Они будут отличаться в зависимости от обстоятельств, но, как правило, документы и бизнес-план требуются от всех директоров/должностных лиц, акционеров и бенефициарных собственников (документы не должны быть старше 3 месяцев):



— Нотариально засвидетельствованная копия паспорта.

— Сертификат гос. образца об отсутствии судимости.

— Заявление об отсутствии банкротства.

— Оригинал или засвидетельствованная копия рекомендательного письма из банка.

— Счет за комуслуги, подтверждающий адрес.

— Копия актуального резюме, в котором указаны опыт и квалификация, относящиеся к работе с брокерской фирмой или аналогичной.

— Информация, кто будет целевой аудиторией и рынком.



Эти документы должны быть заверены, а в некоторых случаях апостилированы и переведены на английский.





Заключение



Предпринимателям, которые хотят получить лицензию форекс брокера, могут остановить свой выбор на Вануату. Главным преимуществом этой юрисдикции является дешевая лицензия форекс и отсутствие корпоративного налогообложения, если фирма получает прибыль за пределами Вануату. Чтобы подробнее узнать о требованиях к лицензированию в этой стране, обращайтесь напрямую к специалистам нашей компании.