Форекс лицензия в Вануату

Получение форекс лицензии в Вануату позволяет стать регулируемым дилером FX и ценных бумаг. Разумные сборы за лицензирование в сочетании с относительно коротким временем, необходимым для получения разрешения на брокерскую деятельность — это лишь некоторые из причин, по которым Вануату считается одним из вариантов для получения брокерской лицензии. Больше информации на сайте.
Типы Forex лицензий в Вануату
Лица, которые хотят получить брокерскую лицензию в этой юрисдикции, могут направить заявку на лицензию принципала и представительскую лицензию. Обе лицензии выдаются Комиссией по финансовым услугам (VFSC) под эгидой Минфин. VFSC осуществляет правовое регулирование брокерской деятельности.
Правовые нормы Вануату дают широкое определение ценных бумаг, что позволяет работать с:
— долями в уставном капитале корпорации;
— инструментами, которые создают и признают долговые ценные бумаги, выпущенные корпорацией или государственным учреждением.
В последнем случае инструменты включают:
— долговые обязательства;
— ссудный запас;
— облигации;
— депозитные сертификаты;
— право на подписку на акции или долговые ценные бумаги;
— права по депозитарной расписке;
— возможность приобрести/продать ценную бумагу, подпадающую под действие другого положения настоящего Закона;
— право по контракту на приобретение или продажу соответствующих ценных бумаг, согласно которому поставка должна быть произведена в будущем и по цене, согласованной при заключении контракта в соответствии с условиями этого контракта;
— поступления от обмена иностранной валюты или FOREX;
— выручку от драгоценных металлов, товаров.
Преимущества лицензии дилеров по ценным бумагам Вануату (SDL)
Лицензия брокера, выданная Комиссией по финансовым услугам Вануату, дает несколько преимуществ, включая:
— Налоговую эффективность. На Вануату нет корпоративных налогов.
— Минимальные требования к капиталу. На Вануату одни из самых низких требований к минимальному размеру капитала во всем мире.
— Разумные временные рамки с точки зрения процесса рассмотрения заявки. В некоторых юрисдикциях такой процесс может занять до 12 мес. На Вануату после подачи заявки вы получите ответ от Финансовой комиссии в течение примерно двух месяцев.
— Универсальная лицензия. Даже если ваш основной бизнес — Forex, SDL предоставит возможность работать со многими различными финансовыми инструментами, такими как облигации и акции. Это означает, что если вы хотите расширить свой бизнес, вам не нужна дополнительная лицензия, которая требует дополнительных документов, времени и затрат.
Также стоит отметить, что Вануату имеет более низкие требования к капиталу для форекс-компаний, что означает, что эта юрисдикция более доступна для малых предприятий. Также фирма, имеющая лицензию форекс-брокера Вануату, может:
— предлагать банковские услуги, услуги Forex (FX), услуги торговли товарами и брокерские услуги;
— принимать клиентов со всего мира;
— платит правительству низкий «вступительный взнос» за получение лицензии.
Требования к лицензии Forex на Вануату
Под операционными требованиями подразумеваются:
— регистрация компании в Вануату;
— подготовка документов на лицензирование;
— открытие банковского счета;
— внесение минимального депозита на счет компании в размере 50 000 долларов США;
— подача заявки на лицензирование.
Существуют нормативные требования для получения брокерской лицензии в Вануату. К ним относятся, помимо прочего:
1. Хорошая репутация. Это означает, что все лица, занимающие руководящие должности в компании, не должны иметь судимости. Они также будут оценены на предмет профессиональной пригодности, такой как квалификация и опыт работы в соответствующей области.
2. Хорошее финансовое положение. Власти Вануату хотят быть уверены в том, что лица, причастные к заявителю, несут ответственность за финансы и не имеют истории банкротства или других финансовых проблем.
3. Стандартная экспертиза будет осуществляться в том числе в отношении проверки личности и подтверждения адреса.
4. Должен быть предоставлен бизнес-план, который будет включать подробную информацию о целевом рынке и где он расположен, финансовые прогнозы на 3 года.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности будет выдана только тем компаниям, которые имеют сотрудника по соблюдению требований AML/CTF. Он должен периодически отчитываться перед властями.
Как получить брокерскую лицензию: необходимая документация
Кандидатам будет предложено предоставить несколько документов в рамках процесса лицензирования. Они будут отличаться в зависимости от обстоятельств, но, как правило, документы и бизнес-план требуются от всех директоров/должностных лиц, акционеров и бенефициарных собственников (документы не должны быть старше 3 месяцев):
— Нотариально засвидетельствованная копия паспорта.
— Сертификат гос. образца об отсутствии судимости.
— Заявление об отсутствии банкротства.
— Оригинал или засвидетельствованная копия рекомендательного письма из банка.
— Счет за комуслуги, подтверждающий адрес.
— Копия актуального резюме, в котором указаны опыт и квалификация, относящиеся к работе с брокерской фирмой или аналогичной.
— Информация, кто будет целевой аудиторией и рынком.
Эти документы должны быть заверены, а в некоторых случаях апостилированы и переведены на английский.
Заключение
Предпринимателям, которые хотят получить лицензию форекс брокера, могут остановить свой выбор на Вануату. Главным преимуществом этой юрисдикции является дешевая лицензия форекс и отсутствие корпоративного налогообложения, если фирма получает прибыль за пределами Вануату. Чтобы подробнее узнать о требованиях к лицензированию в этой стране, обращайтесь напрямую к специалистам нашей компании.
УрБК, Москва, 27.12.2018. Официальный представитель «Альпари Форекс» Андрей Лобода рассказал, что компания пока не ...03.06.2016 ЦБ отказал в лицензии «Альпари форекс» и «Форекс клуб»
УрБК, Москва, 03.06.2016. Центробанк РФ отказал в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ...23.10.2015 Россия планирует отменить визы для граждан Вануату
Россия намерена отменить визы с республикой Вануату. Об этом сообщает официальный портал правовой информации. ...22.06.2012 Лицензия на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности ОАО «Уральский трастовый банк» аннулирована
УрБК, Москва, 22.06.2012. ФСФР РФ приняла решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг ...01.08.2011 В юго-западной части Тихого океана произошло землетрясение
Землетрясение мощностью 6,3 зарегистрировано в понедельник на вулканических островах Вануату в юго-западной части ...