За 11 месяцев в Свердловской области полицейские возбудили 6,3 тыс. уголовных дел о кибермошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. За январь-ноябрь 2021 года в Свердловской области возбуждено 6,3 тыс. уголовных дел по статье «Мошенничество». Это на 1,6 тыс. меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска регионального ГУ МВД России Артем Лаздынь.
При этом он отмечает, что ущерб вырос. На сегодняшний день только по уголовным делам он составляет 700 млн руб., в аналогичный период прошлого года — около 500 млн руб. Если включить сюда рассматриваемые в настоящий момент дела, то размер ущерба превысит 1 млрд руб., считает представитель полиции. По оценке А. Лаздыня, мошенники обманывают более 20 свердловчан в день.
Наиболее распространенной схемой обмана остается звонок от «сотрудников банка». То есть жертве звонят, как правило, с московского номера и представляются банковскими служащими. Обычно гражданину говорят, что на его имя пытаются оформить кредит или незаконно снять у него деньги. Чтобы избежать этого, жертве предлагают самостоятельно взять кредит и перевести средства на предоставленные мошенниками счета. Также А. Лаздынь предупредил, что мошенники умеют звонить с подменных номеров, которые реально принадлежат банковским службам или правоохранительным органам.
За январь-сентябрь 2021 года в Свердловской области возбуждено 104 уголовных дела, связанных с финансовыми пирамидами и ...18.10.2021 На Среднем Урале с начала года возбудили 104 уголовных дела о псевдобиржах и финансовых пирамидах
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2021. За январь-сентябрь 2021 года в Свердловской области возбуждено 104 уголовных дела, ...02.08.2021 За I полугодие 2021 года в Екатеринбурге возбуждено 1 тыс. 145 уголовных дел о мошенничестве
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2021. За I полугодие 2021 года в Екатеринбурге было возбуждено 1 тыс. 145 уголовных дел по ...27.01.2021 Жительница Екатеринбурга перевела лжесотрудникам банка заем на 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Жительница Екатеринбурга перечислила кредит на сумму более 1 млн руб. предполагаемым ...22.12.2020 Число уголовных дел о мошенничестве в сети Интернет в Свердловской области выросло в 1,6 раза
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2020. За 11 месяцев 2020 года полиция в Свердловской области возбудила 5 тыс. 900 уголовных ...