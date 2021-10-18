За 11 месяцев в Свердловской области полицейские возбудили 6,3 тыс. уголовных дел о кибермошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. За январь-ноябрь 2021 года в Свердловской области возбуждено 6,3 тыс. уголовных дел по статье «Мошенничество». Это на 1,6 тыс. меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска регионального ГУ МВД России Артем Лаздынь.



При этом он отмечает, что ущерб вырос. На сегодняшний день только по уголовным делам он составляет 700 млн руб., в аналогичный период прошлого года — около 500 млн руб. Если включить сюда рассматриваемые в настоящий момент дела, то размер ущерба превысит 1 млрд руб., считает представитель полиции. По оценке А. Лаздыня, мошенники обманывают более 20 свердловчан в день.



Наиболее распространенной схемой обмана остается звонок от «сотрудников банка». То есть жертве звонят, как правило, с московского номера и представляются банковскими служащими. Обычно гражданину говорят, что на его имя пытаются оформить кредит или незаконно снять у него деньги. Чтобы избежать этого, жертве предлагают самостоятельно взять кредит и перевести средства на предоставленные мошенниками счета. Также А. Лаздынь предупредил, что мошенники умеют звонить с подменных номеров, которые реально принадлежат банковским службам или правоохранительным органам.