Подружить людей и улицу

В Екатеринбурге состоялась презентация двух концепций благоустройства улицы Вайнера на участке между проспектом Ленина и улицей Малышева. Мероприятие прошло в рамках открытого заседания Совета по развитию рекреационных и общественных пространств. В сентябре на похожей встрече уже рассматривались эскизные проекты проектного бюро «АрХиТек», компании «МТ Электро» и Уральского государственного архитектурно-художественного университета. В этот раз свои идеи представили Открытый консорциум и архитектурное бюро «Старт!», приглашенное ООО «Инвестторгстрой».



Добавить единства



В начале своего выступления представители Открытого консорциума обозначили ряд проблем, которые сейчас имеет улица Вайнера. Они обратили внимание на то, что она перегружена визуальным шумом, в первую очередь вывесками и рекламой. При этом у улицы отсутствует зонирование и некий общий вектор. Вдобавок нет единого сообщества — каждый пытается привлечь к себе внимание, из-за чего создается конфликтная атмосфера как для предпринимателей, так и для жителей города. Все это приводит к путанице и беспорядочному трафику. Дополняет эту ситуацию однообразие уличной мебели (в первую очередь скамеек).







Особое внимание архитекторы уделили тому, как важно добиться единого дизайн-кода для улицы. Сейчас Вайнера перегружена с визуальной точки зрения, причем реклама и вывески выполнены в разных стилях. Усугубляет ситуацию то, что большинство зданий исторические, но этого не видно из-за подобной пестроты.



«Сейчас историческая улица практически потеряла свой оригинальный внешний вид. На участке от Ленина до Малышева всего два современных здания, а все остальные — исторические, но это почти незаметно из-за огромного количества вывесок, которые бессистемно устанавливались в последние года», — подчеркивают авторы проекта.



Для наглядности они показали, как выглядели бы некоторые здания без рекламы.









Другой важный элемент пешеходной улицы — сторителлинг. Авторы концепции предлагают узнать контекст и историю города с помощью элементов покрытия, малых архитектурных форм (МАФ) и озеленения. Например, можно напомнить жителям, почему раньше Вайнера называли Лягушкой — вдоль крепостной стены текла река, в которой обитали эти животные. Поэтому можно наполнить улицу чугунными лягушками, которые потенциально могут стать локальным туристическим сувениром. Причем на разных участках их можно выполнить в различных стилях.



Говоря о конкретных решениях, представители Открытого консорциума предлагают функциональное зонирование. Например, главными площадями станут пересечения улицы Вайнера с проспектом Ленина, а также улицами Попова и Малышева.



Возле ТЦ «Пассаж» авторы предлагают поставить стелу, которая будет приглашать людей пройти по улице Вайнера и заодно скроет вентиляционную шахту. Тут же в виде покрытия будет выложена чугунная карта Екатеринбурга. Дополнить все это может мебель-конструктор, которую горожане сами установят так, как им удобно.







Здесь же, у Театрального переулка, предлагается организовать навес, который защитит прохожих от осадков. А под ним будет организована летняя веранда. Между навесом и зданиями хотят повесить фонари.



На второй крупной площади — пересечении с улицей Попова — должна появиться сцена-подиум, предназначенная как для уличных музыкантов, так и для полноценного проведения мероприятий. Украсит площадь логотип Екатеринбурга.



Говоря о перекрестке с улицей Малышева, архитекторы уделили особое внимание переходу между ними. В первую очередь они отметили необходимость создания там регулируемой территории для движения.







«Над подземным переходом мы предлагаем поставить крышу, чтобы избавиться от эффекта «вход в метро». Крыша выполняется в форме эллипсоида, озеленяется, а нижняя часть подшивается зеркальным металлом. Такой прием создаст образ парящей в воздухе тарелки, с которой свисают растения. Под крышей также разместится велопарковка, места для отдыха и летнего кафе», — говорят авторы концепции.



В подземном переходе предлагается разместить ресторан, указывая на опыт Токийского метрополитена. По мнению авторов концепции, ответственный арендатор сможет качественно изменить состояние перехода.



Живая, теплая, гостеприимная



В своем выступлении представитель архитектурного бюро «Старт!» Александр Кузьмин обозначил три принципа, на которых выстроена концепция. Во-первых, улица должна быть «живой» — адаптированной к интересам и возможностям посетителей так, чтобы каждый нашел для себя что-то интересное и близкое. Во-вторых, ее нужно сделать «теплой» — улучшить микроклимат, сделать передвижение и пребывание более комфортными. В-третьих, «гостеприимство» — улица Вайнера должна презентовать город для гостей и горожан.







Изучая посетителей, архитекторы разделили их на шесть условных групп: транзитные пешеходы, туристы, семьи с детьми, пожилые люди, молодежь и подростки, уличные артисты и художники. Для каждой из них авторы концепции сформулировали паттерны поведения и ценности, которые необходимо учитывать при проектировании.



Бюро «Старт!» намерено разделить площадь улицы Вайнера на функциональные зоны. Например, «вход» на улицу возле «Пассажа» предлагается обозначить подиумом, который можно будет использовать для выступлений. Дополнять его будет постамент со скульптурой. На рендерах изображено светящееся сердце, но А. Кузьмин уточнил, что здесь можно будет использовать любую малую архитектурную форму.







Большое внимание в концепции уделяется озеленению: рядом с подиумом предлагается высадить деревья, а на пересечении с улицей Попова — зеленую лужайку.



Для мощения архитекторы предлагают использовать бетонную плитку с каменной крошкой. По своим свойствам она будет соответствовать стандартной бетонной плитке, но будет выглядеть более естественно.



«Очень важный элемент — освещение улицы. Улица широкая, и одной из проблем является очень слабая освещенность. Наше предложение — отказаться от ретро-светильников. И разместить светильники согласно новой планировочной структуре. Сделать свет верхним. Сейчас он светит в сторону, практически не освещая улицу», — отметил А. Кузьмин.



Как и Открытый консорциум, «Старт!» предлагает сделать наземный пешеходный переход через улицу Малышева, а подземный — обозначить павильоном.







Подводя итоги встречи, глава комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова положительно отозвалась об обоих проектах. Однако у нее вызвало вопросы, насколько реализуемы идеи обеих команд по озеленению улиц, поскольку под улицей Вайнера проходят подземные коммуникации. Также она обратила внимание на то, что в обеих презентациях не было сказано про движение велосипедов и самокатов.



Архитектор бюро S&P Артем Пискунов отметил, что в презентациях недостаточно освещено, зачем бизнесу создавать свои торговые точки на улице Вайнера и вкладываться в них. Архитектор бюро R1 Евгений Волков попросил авторов обеих концепций еще раз рассмотреть, не устареют ли через 10-15 лет их идеи.



Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков, подводя итоги заседания, сообщил, что концепции будут размещены на официальном портале Екатеринбурга на период с 14 по 23 декабря. В это время горожане смогут проголосовать за понравившийся вариант и поделиться своим мнением о них.



Иллюстрации взяты из презентаций Открытого консорциума и архитектурного бюро «Старт!»