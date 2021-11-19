В поисках диалога

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) составил обращение в адрес губернатора Евгения Куйвашева с просьбой оказать поддержку пострадавшему от введения QR-кодов бизнесу. В своем письме авторы признают эффективность ограничительных мер для вакцинации населения, но указывают на экономические последствия от них. Также предприниматели просят региональные власти наладить диалог с бизнесом при разработке новых мер противодействия коронавирусу. За декабрь это уже второе резонансное обращение в адрес главы региона, составленное при участии СОСПП. Подобные открытые письма регулярно поступают в адрес губернатора с тех пор, как в регионе были анонсированы и введены QR-коды.



В своем новом письме СОСПП выступает с несколькими предложениями. Во-первых, предлагается определить условия, при которых требования по обязательному предъявлению QR-кодов для доступа в общественные места будут смягчены или отменены.



Во-вторых, просят принять комплекс мер поддержки для компаний, в отношении которых введены обязательные QR-коды.



В-третьих, предлагается создать рабочую группу с участием представителей бизнеса и ответственных органов власти под руководством заместителя губернатора Свердловской области. Она будет обсуждать экономические риски, возможные при введении новых мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.



«Активное использование обязательных QR-кодов в качестве меры стимулирования населения к вакцинированию демонстрирует свою эффективность в части увеличения количества вакцинированных. Вместе с тем, выборочное внедрение данной меры в отношении торговых центров, магазинов, предприятий общественного питания, предприятий сферы услуг повлекло существенное падение выручки предприятий указанных сфер. При длительном сохранении введенных требований встанет вопрос о ликвидации большинства предприятий данных отраслей и массовых увольнениях сотрудников», — прокомментировал член Президиума СОСПП, директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский.



От лица торговых центров выступил член Совета СОСПП, учредитель ТК «Омега» и ТРЦ «ЭкоМолл Гранат» Владимир Смирнов. По его данным, сейчас на Среднем Урале работают 347 ТЦ, в которых ведут свою деятельность 194 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, а также 185,9 тыс. микропредприятий.



«Парализовав работу торговых центров введением QR-кодов, мы наносим серьезный удар по экономике. При этом из проекта бюджета минфина следует, что правительство региона прогнозирует к 2022 году рост налогов на прибыль организаций на 42%, а рост НДФЛ — на 12,8%. Как мы будем выполнять эти показатели и за счет чего пополнять бюджет региона, непонятно», — заявил В. Смирнов.



Уточним, что это уже второе за декабрь резонансное обращение в адрес губернатора, с которым связаны представители СОСПП. Так, в начале месяца первый вице-президент организации Александр Породнов поставил свою подпись в письме с просьбой отменить доступ в ТЦ по QR-кодам. Тогда авторы утверждали, что посещаемость ТРЦ после введения «бесковидных» зон снизилась до 75%, и также предлагали ряд мер по спасению отрасли.



Следует отметить, что с момента анонса введения QR-кодов в Свердловской области до сегодняшнего дня в адрес Евгения Куйвашева регулярно поступают открытые письма с критикой QR-кодов. Из последних — вышеупомянутые письма от бизнес-объединений, от кинотеатров, от торговых центров и рестораторов.



Все эти письма объединяет одно — их авторы говорят об огромных убытках и уверены в неэффективности ограничительных мер. Единственное исключение — письмо СОСПП, авторы которого признают QR-коды как эффективную меру стимулирования населения. Однако остальные обратившиеся эту точку зрения не разделяют. Вероятно, это связано с тем, что в состав СОСПП в основном входят представители крупного бизнеса, которые не так сильно пострадали из-за ограничительных мер.



«Безусловно, темпы вакцинации выросли, но просим вас не связывать этот ажиотаж с введением QR-кодов в организациях нашей отрасли, очевидно, что причина тому — требование вакцинации работающего населения, а также угроза отстранения от работы. Мы не можем оставить без внимания опыт Москвы, где QR-коды отменены, и, тем не менее, уровень вакцинации растет, а рост заболеваемости падает», — писали владельцы кинотеатров.



Введенные в регионе ограничительные меры они назвали «намеренным доведением до банкротства». Похожим образом высказывались и рестораторы.



«На территории области более 7 тыс. предприятий общественного питания, на которых трудятся сотни тысяч человек, которые кормят свои семьи благодаря получаемому там доходу. В том случае, если ограничения на доступ в предприятия питания по QR-кодам будут действовать более одного месяца, количество предприятий питания начнет сокращаться в геометрической прогрессии», — писали представители Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области.



Регулярное появление подобных писем, содержащих схожие мысли, говорит об отсутствии диалога между властью и бизнесом. У тех, кто наблюдает за подобным взаимодействием со стороны, возникает ощущение, что в «разговоре» участвует только одна сторона — предприниматели.



Со стороны властей лишь иногда звучат заявления о том, что чем быстрее привьется население Свердловской области, тем раньше снимут ограничительные меры. Заместитель губернатора Павел Креков на брифинге говорил, что правительство и оперативный штаб прислушиваются к мнению граждан. Однако следует заметить, что из его выступлений пропали слова о возможности получить меры поддержки для бизнеса или хотя бы предложения взять кредит. Вдобавок П. Креков продолжает настаивать на эффективности применяемых ограничений, а его слова подкрепляются улучшающейся статистикой по заболеваемости. Поэтому смягчение «антиковидного» режима, скорее всего, будет возможно по достижении неких отметок по показателям коллективного иммунитета и выявляемости новых случаев COVID-19.



В то же время сами предприниматели подчеркивают, что готовы сотрудничать в вопросах профилактики коронавируса. Однако их возмущает, что бизнес не приглашают обсудить, какие ограничительные меры можно ввести, и насколько они будут эффективны. При этом отсутствуют действенные каналы связи, которые позволили бы донести до региональных властей позицию предпринимателей. Просьбы создать некие рабочие группы звучали неоднократно, в том числе в последнем письме СОСПП. Пока же диалог не выстроен, предприниматели и дальше будут пользоваться самым доступным и «громким» инструментом — написанием открытых писем и их оглаской. Однако его главный недостаток — непрозрачная реакция властей на подобные обращения.