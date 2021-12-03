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03.12.2021

Свердловский бизнес просит отменить доступ в ТРЦ по QR-кодам из-за упавшей на 75% посещаемости

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Представители свердловского бизнеса обратились к губернатору региона Евгению Куйвашеву с просьбой отменить проверку QR-кодов для доступа в торговые центры. По словам авторов обращения, посещаемость ТРЦ после введения данной меры снизилась до 75%, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на текст письма.

В издании отметили, что свои подписи под обращением поставили председатель регионального отделения «Опоры России» Илья Тыщенко, президент Уральской торгово-промышленной палаты (ТПП) Андрей Беседин, председатель отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич и первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов.

По мнению авторов письма, текущая ситуация может привести к банкротству арендаторов и самих ТРЦ. Также они считают, что торговые центры сейчас поставлены в неравные условия с объектами уличной торговли. В том числе по оплате налога на имущество по кадастровой стоимости.

Авторы предлагают следующие меры. Во-первых, отменить проверку QR-кодов на входах в торговые центры. Во-вторых, разрешить допуск в «бесковидные» зоны при наличии отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов. В-третьих, проверять QR-коды или ПЦР-тесты на входах в магазины площадью выше 1 тыс. кв. м. (исключение — продовольственные). В-четвертых, обеспечить вход в фуд-корты, кинотеатры, развлекательные зоны по QR-кодам или ПЦР-тестам. При этом измерять у посетителей температуру и предлагать обработать антисептиком руки. Посещаемость ограничить 50%.

При этом в обращении отмечается, что торговые центры готовы выделить дополнительные ресурсы, чтобы увеличить число сотрудников, следящих за соблюдением масочного режима, выдающих посетителям бесплатные маски, призывающих покупателей к вакцинации.

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