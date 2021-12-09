Надежный юридический адрес поможет расширить бизнес и избежать проблем с проверяющими органами

Граждане имеют определенное место жительства, компания или организация должны иметь место регистрации. Юридический адрес указывается во всех документах и базах. Без этого ни одна компания не может быть оформлена как юридическое лицо.



Если вы хотите расширить бизнес, принять участие в интересном тендере, вам пригодятся немассовые юридические адреса, которые гарантируют надежность.







Зачем компании юридический адрес?



Для того чтобы компания могла полноценно функционировать и взаимодействовать с проверяющими органами. На указанный во всех документах адрес приходит корреспонденция.



В чем главное отличие немассовых адресов от массовых?



На один адрес зарегистрировано менее десяти различных фирм.



Каждый владелец компании самостоятельно выбирает тот вариант, который устраивает его больше всего в зависимости от потребностей и финансовых возможностей. Немассовые адреса дороже.



Как проверить черный список?



Для того чтобы быть уверенным, что предлагаемый адрес не внесен черный список массовых адресов, необходимо посетить сайт налоговой службы.



В каких случаях происходит смена адреса?



Возможны такие варианты:



1. По обоюдному соглашению сторон.

2. При переименовании улицы.



Как выбрать надежный адрес для регистрации фирмы?



Перед покупкой адреса стоит изучить ценовую политику рынка. Если тот адрес, который вы выбрали, находится в диапазоне средней стоимости, то волноваться не стоит. Если цена намного ниже, чем средние показатели на рынке, то стоит насторожиться. Мошенники часто предлагают несуществующие адреса по минимальным ценам.



Для того чтобы не ошибиться с выбором, надо тщательно изучить рынок и проверить адрес по всем базам. Это требует определенного вложения сил и времени. Поэтому для получения гарантированного верного ответа стоит обратиться к профессионалам.



Какие документы должен предоставить собственник помещения?



Для оформления необходимо от собственника получить следующие документы:



— копию свидетельства о собственности на данное помещение, которое должно относиться к нежилому фонду;

— гарантийное письмо, в котором собственник данного помещения разрешает регистрировать на площади, которая принадлежит ему и сдается в аренду, вашу фирму;

— акт, который составлен в подтверждение факта приема и передачи помещения.



Внимательность убережет от неприятных моментов во время оформления юридического адреса.