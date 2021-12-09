Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале с начала года вырос на 13%

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в январе-октябре 2021 года составил 201 млрд 515 млн руб., сообщает Свердловскстат. В сопоставимых ценах показатель вырос на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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