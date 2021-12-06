В углехимических лабораториях Распадской угольной компании появилось новое оборудование

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. В углехимических лабораториях службы качества Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) введены в эксплуатацию современные пластометрические аппараты Сапожникова. Это оборудование позволяет сокращать время на обработку результатов исследований и исключать погрешности, сообщает управление по связям с общественностью Распадской угольной компании.
С помощью пластометрического аппарата можно смоделировать процесс коксования и определить характеристики спекаемости углей. В новой модели, которая появилась в лаборатории, автоматизированы функции сбора и анализа данных исследования. Результаты считывает лазер, аппарат рисует пластометрическую кривую по замерам оператора, а программа обрабатывает данные и выдает результат на компьютер. Почти полная автоматизация процесса позволяет минимизировать человеческий фактор и возникновение ошибок.
Техническое перевооружение службы качества РУК начали в 2020 году. За это время на шахтах и фабриках был обновлен парк лабораторного и проборазделочного оборудования отделений контроля качества. Были заменены муфельные печи, калориметр, сушильные шкафы, также появились дробилки для влажного угля.
В этом году в распоряжении предприятий появились электронные аналитические весы, аппарат Гизелера и молотковые дробилки. В 2022 году планируется закупить новую модель термогравиметрического анализатора и проборазделочного оборудования.
Современное оборудование облегчает работу лаборантов: собирать и обрабатывать данные становится проще и быстрее. Также новые технические возможности помогают справиться с нагрузкой и эффективнее решать задачи, стоящие перед службой качества.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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