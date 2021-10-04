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04.10.2021

Финалисты конкурса концепций благоустройства набережной Городского пруда Екатеринбурга завершили свои работы

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. Финалисты конкурса концепций благоустройства набережной Городского пруда Екатеринбурга подготовили итоговые версии своих работ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, конкурс на лучшую концепцию был инициирован главой Екатеринбурга Алексеем Орловым в начале июля. Задачей участников была разработка проектов по развитию общественных пространств, прилегающих к набережной реки Исеть.

В финал конкурса вышли консорциум S&P + Novascape, архитектурное бюро Semrеn & Mаnsson, проектное бюро APEX, ГАУ «Институт Генплана Москвы» и открытый консорциум, в который входят Архитектурное бюро «Плотинка», проектное бюро R1, Архитектурное бюро FISH studio.

До 1 октября финалисты должны были подготовить окончательные варианты своих работ. 5 октября на площадке строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild пройдет их презентация.

Отметим, что на прошлой неделе муниципалитет приступил к подготовке набережной к благоустройству. Для этого был установлен территориальный статус нескольких участков.

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