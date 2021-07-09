Администрация Екатеринбурга начала подготовку площадок для благоустройства берегов Исети

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Городские власти приступили к очередному этапу подготовительных работ для благоустройства набережных вдоль реки Исеть в черте Екатеринбурга. Для этого члены комиссии по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования установили территориальную зону ТОП-1 для обоих берегов Исети на отрезке от улицы Большакова до улицы Декабристов, сообщает пресс-служба администрации города.
Заседание комиссии, где было принято решение об изменении статуса набережной, состоялось под председательством первого заместителя главы Екатеринбурга Игоря Сутягина.
Эксперты из городского департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений уточнили, что это необходимо для того, чтобы в дальнейшем создать условия для проведения необходимых мероприятий по благоустройству набережной реки Исеть.
Планомерные мероприятия для благоустройства набережных реки и пруда по инициативе руководства города и лично главы Екатеринбурга Алексея Орлова проводятся постоянно. Так, в прошлом месяце завершился прием работ на открытый конкурс, посвященный созданию концепции благоустройства набережной Городского пруда. Победитель творческого состязания станет известен уже в ноябре.
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