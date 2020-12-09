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Демидовский сад появится в Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. Проект по созданию Демидовского сада реализует городская станция юных натуралистов Нижнего Тагила при поддержке ЕВРАЗа. По сообщению регионального центра корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, это позволит увеличить количество парковых зон в городе и разнообразит городскую флору. Компания выделила средства для создания парка в размере 300 тыс. руб.

Проект создания в городе сада, где будут высажены растения, завезенные в город еще промышленниками Демидовыми, приурочен к 300-летию Нижнего Тагила. В парке уже появились саженцы роз, гортензий, арахиса, куркумы, а также туи и карликовых берез. Семена тех растений, что прижились в непростом уральском климате, весной передадут в дар пенсионерам города.

Проект по созданию Демидовского сада реализуется на средства гранта, выигранного в рамках конкурса «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей!». Кроме саженцев растений, авторы проекта приобрели различные виды оборудования, чтобы зимой посетители станции юннатов могли продолжать заниматься ботаникой родного края. При помощи цифровых гаджетов юные натуралисты будут изучать строение цветков, семян и срезов различных растений.

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