ФАС может подать в суд на Booking.com в случае невыплаты штрафа в 1,3 млрд рублей

УрБК, Москва, 21.09.2021. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может подать в суд на сервис бронирования отелей Booking.com в случае невыполнения ее предписания. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова замглавы антимонопольного ведомства Петра Иванова.



Ранее, в августе этого года, ФАС наложила оборотный штраф на Booking.com в размере 1,3 млрд руб. По мнению ведомства, сервис незаконно навязывал отелям условия о паритете цен, занимая 80% российского рынка онлайн-бронирований.



По словам Петра Иванова, обычно иностранные компании выплачивают назначенные им антимонопольной службой штрафы и прецедентов с взысканием штрафов в суде пока не было.



В интервью РИА «Новости» замглавы ФАС отметил, что решение Booking.com позволит другим агрегаторам предоставлять услуги на конкурентных условиях с этим сервисом. По его мнению, это также должно косвенно сказаться на ценах.



Отметим, что в 2018 году министерство культуры РФ направляло письмо с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации» в Ростуризм.