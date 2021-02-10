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В Росприроднадзоре сообщили, что мусорная реформа не достигла эффекта

УрБК, Москва, 28.05.2021. Мусорная реформа в России не достигла эффекта. Об этом в интервью газете «Известия» сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, в стране не хватает мощностей для сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО).

«У нас нет нормальных сортировочных мощностей. Я хорошую сортировку фактически не видела, хотя езжу по стране очень много. Как правило, она везде ручная — это самый дешевый и примитивный вид обработки, который не позволяет извлекать больше 10%, а зачастую всего 2–4% полезных фракций. В некоторых сортировочных пунктах даже магнита нет для подбора железа. Конечно, проблему не решить без комплексных мер. Реформу раскачиваем, я надеюсь, что ППК (ППК РЭО, «Российский экологический оператор», — прим. ред.) займется этим более основательно», — сказала С. Радионова.

По данным Росприроднадзора, на сегодняшний день объекты ТКО, расположенные в стране, занимают 384 тыс. га — площадь, сопоставимая с территорией Гонконга и больше Люксембурга.

«А если говорить про все твердые отходы — примерно территория Греции», — уточнила С. Радионова.

Как сообщал УрБК, ранее о том, что «мусорная реформа» не принесла ожидаемых результатов, отметили в Счетной палате РФ.

По данным аудиторов СП РФ, в России ситуация по обращению с отходами в стране остается, мягко говоря, неблагополучной, а местами и вовсе критической.

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