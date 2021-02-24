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Около 1 тыс. жалоб на нарушения в сфере банковского кредитования направили челябинцы в ЦБ в I квартале 2021 года

УрБК, Челябинск, 25.05.2021. В январе-марте этого года южноуральцы направили в адрес ЦБ порядка 1,4 тыс. жалоб, 70% из них касались нарушений в сфере банковского кредитования.

Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Челябинской области, чаще всего жалобы касались условий заключенных договоров о потребительском кредитовании, а также навязывание дополнительных услуг во время оформления кредита в банках. 27 обращений, направленных в адрес регулятора, касались случаев мисселинга в банках, когда жителям региона вместо вклада оформляли полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни.

В то же время с начала года в Челябинской области в два раза сократилось количество обращений, связанных со взысканием просроченной задолженности клиентов микрофинансовых организаций (МФО).

В целом число жалоб касающихся работы МФО в январе-марте составило 10% от общего количества, поступивших в южноуральское отделение ЦБ.

«Ранее навязчивые звонки и угрозы были одной из главных проблем, на которую жаловались потребители услуг таких организаций. Сокращение обращений связано с реализацией Банком России мер поведенческого надзора, таких как предписания, штрафы, вывод компаний из реестра», — сообщает пресс-служба отделения Банка России по Челябинской области.

В отношении страховых компаний в адрес регулятора с начала года поступило 147 жалоб, уточняет пресс-служба отделения Банка России по Челябинской области.

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