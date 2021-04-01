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Работникам завода-банкрота в Екатеринбурге выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. После вмешательства прокуратуры в Екатеринбурге 63 работникам ОАО «Завод радиоаппаратуры» выплатили зарплату в сумме 900 тыс. руб.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в октябре 2020 года предприятие признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. По инициативе конкурсного управляющего арбитражный суд Свердловской области изменил очередность удовлетворения текущих платежей, а именно установил приоритет заработной платы над иными текущими платежами второй очереди.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед работниками на сумму свыше 2 млн руб.

Накануне встречу с заводчанами, не получившими заработную плату, провел и. о. прокурора Свердловской области В. Чукреев, по итогам которой объявил предостережение конкурсному управляющему о недопустимости нарушения трудовых прав работников и законодательства о несостоятельности (банкротстве).

«Конкурсный управляющий пояснил, что незамедлительно направил на погашение задолженности по заработной плате средства в размере 900 тыс. руб. Ликвидация оставшейся суммы долга в размере около 1,1 млн руб. запланирована в срок до 30 июня 2021 года», — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Ситуация с выплатой задолженности работникам завода остается на контроле, уточняют в прокуратуре Свердловской области.

Как сообщал УрБК, ранее после вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате в сумме 2,9 млн руб. погасил Первоуральский авторемонтный завод. Нарушения в деятельности предприятия также были выявлены во время прокурорской проверки соблюдения трудового законодательства.

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