В свердловском минстрое уточнили критерии включения пятиэтажных домов в проекты КРТ

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал, что в городе не планируется массовый снос пятиэтажных домов.
Ранее появилась информация, что свердловские власти определили критерии для включения домов в проекты комплексного развития территорий (КРТ). Как сообщал департамент информполитики Среднего Урала, в зону КРТ могут включать дома высотой до пяти этажей, сданные в эксплуатацию в период с 1946 по 1970 год включительно.
«Пятиэтажные объекты могут включить в зону комплексного развития территорий. Однако это может коснуться только тех домов, которые построены по экспериментальным технологиям. Таких объектов в регионе не так много. Речь идет об уникальных случаях. Поэтому гражданам, которые проживают в пятиэтажных панельных домах, нет смысла беспокоиться, что они попадут в зону КРТ. Типовых объектов это не коснется», — рассказал М. Волков.
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