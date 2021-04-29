В свердловском минстрое уточнили критерии включения пятиэтажных домов в проекты КРТ

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал, что в городе не планируется массовый снос пятиэтажных домов.



Ранее появилась информация, что свердловские власти определили критерии для включения домов в проекты комплексного развития территорий (КРТ). Как сообщал департамент информполитики Среднего Урала, в зону КРТ могут включать дома высотой до пяти этажей, сданные в эксплуатацию в период с 1946 по 1970 год включительно.



«Пятиэтажные объекты могут включить в зону комплексного развития территорий. Однако это может коснуться только тех домов, которые построены по экспериментальным технологиям. Таких объектов в регионе не так много. Речь идет об уникальных случаях. Поэтому гражданам, которые проживают в пятиэтажных панельных домах, нет смысла беспокоиться, что они попадут в зону КРТ. Типовых объектов это не коснется», — рассказал М. Волков.