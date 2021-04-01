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Вчера, 15:46

В «Ночь музеев» в Екатеринбурге откроют культурный центр «Эрмитаж-Урал»

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. В Екатеринбурге 15 мая 2021 года в рамках «Ночи музеев» одну из площадок разместят в культурном центре «Эрмитаж-Урал». Об этом в своем Instagram-профиле написал глава города Алексей Орлов.

«Впервые свои двери откроет площадка культурного центра «Эрмитаж-Урал». У всех желающих появится уникальная возможность посетить это пространство еще до его официального открытия. Будет работать 50 бесплатных площадок. Всего в юбилейной «Ночи музеев» примут участие 150 выставочных пространств Екатеринбурга», — написал глава города.

Добавим, что в конце марта 2021 года работы по подготовке екатеринбургского филиала государственного музея Эрмитаж оценил директор департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Александр Воронко.

В 2022 году благоустроят прилегающую к центру территорию — здесь появится концептуальное общественное пространство для проведения культурных мероприятий.

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