Вкладчикам банка «НЕЙВА» выплатили 3,9 млрд рублей страхового возмещения

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам банка «НЕЙВА» около 70% общей суммы страхового возмещения. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Открытие».



«Общая сумма выплат превысила 3,9 млрд руб., что составляет две третьи от общего объема страхового возмещения, предусмотренного клиентам банка «НЕЙВА», — говорится в сообщении.



Напомним, что 16 апреля ЦБ отозвал лицензию у банка «НЕЙВА». Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА», по мнению ЦБ, допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



Выплата страхового возмещения вкладчикам банка производится с 26 апреля через ПАО Банк «ФК Открытие», действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. Отделения банка-агента осуществляют выплаты в 14 субъектах РФ, в том числе в Свердловской области в девяти населенных пунктах, включая Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Новоуральск, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Серов, Заречный и Лесной.