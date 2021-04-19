ЦБ обеспокоен ускорением темпов роста потребкредитования в России

УрБК, Москва, 27.04.2021. Аналитики Банка России отмечают ускорение темпов роста потребительского кредитования в РФ. Об этом говорится в докладе ЦБ «О развитии банковского сектора РФ в марте 2021 года».



«Вследствие возросшей потребительской активности сильно ускорился рост необеспеченного потребительского кредитования (+1,9% в марте после +1,0% в феврале), что соответствует докризисному уровню. Пока неясно, является ли этот всплеск временным или же банки снова начинают «увлекаться» высокомаржинальным кредитованием (как было после спада 2014-2015 годов), что чревато ростом кредитного риска», — отмечается в исследовании.



Напомним, что в I квартале 2021 года в Свердловской области было выдано 117 тыс. 618 потребительских кредитов, что на 12,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (134 тыс. 174 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.



В целом по стране в I квартале 2021 года было выдано 3,61 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 10,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (4,04 млн ед.).