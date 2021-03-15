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Количество выданных в I квартале 2021 года потребкредитов на Среднем Урале снизилось на 12,3%

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В I квартале 2021 года в Свердловской области было выдано 117 тыс. 618 потребительских кредитов, что на 12,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (134 тыс. 174 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 6-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. В топ-5 по количеству выданных за указанный период потребкредитов попали Москва (191 тыс. ед.), Московская область (165,8 тыс. ед.), Краснодарский край (139,7 тыс. ед.), а также республики Башкортостан (125,8 тыс. ед.) и Татарстан (124,4 тыс. ед.).

При этом, согласно исследованию НБКИ, самое сильное снижение количества выданных потребкредитов в I квартале текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года продемонстрировали Оренбургская область (минус 17,1%), Приморский край (минус 17,1%), а также Кемеровская (минус 15,4%), Саратовская (минус 14,5%) и Тюменская (минус 14,4%) области.

В целом по стране в I квартале 2021 года было выдано 3,61 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 10,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (4,04 млн ед.).

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