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Более 1,7 тыс. свердловчан не прошли обследование на COVID-19 после возвращения из-за границы

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. По состоянию на 22 апреля 2021 года в Свердловскую область из-за границы с 1 августа 2020 года прибыло 75 тыс. 597 человек, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В установленный срок по возвращении из-за рубежа обследовались на COVID-19 и уведомили о полученных результатах 73 тыс. 883 человека. У 1 тыс. 077 человек результат тестирования оказался положительным.

При этом 1 тыс. 714 граждан не прошли обследование в положенное время. В отношении 1 тыс. 664 человек уже составлены протоколы за несвоевременное прохождение обследования.

Отмечается, что на данный момент сумма наложенных на свердловчан 311 штрафов составляет 3 млн 041 тыс. 500 руб.

Напомним, с 21 апреля 2021 года изменился порядок обследования на COVID-19 прибывающих из-за рубежа граждан. Теперь все россияне, возвращающиеся в страну из Турции и Танзании, должны в течение пяти суток дважды сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить его результат на портал Госуслуг. С 1 мая это правило будет распространяться на граждан, прибывающих из всех стран.

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