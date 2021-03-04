Присяжные признали виновным жителя Екатеринбурга в поджоге дома на улице Омская

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021 Коллегия присяжных вынесла вердикт по делу Александра Понкратова. Жителя Екатеринбурга признали виновным в поджоге дома на улице Омская, где погибли восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Всего А. Понкратов обвиняется в двух поджогах. По версии следствия, в полночь 14 марта 2020 года А. Понкратов поджег дом на улице Шефской, в результате чего было уничтожено имущество жильцов одной из квартир. 26 марта он совершил еще один поджог в доме по улице Омской.



Как ранее сообщала прокуратура Свердловской области, 26 марта 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в подъезд дома на ул. Омская в Екатеринбурге, где продолжил распивать спиртное. В процессе распития из хулиганских побуждений злоумышленник достал из своего рюкзака легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею деревянный пол в подъезде под лестницей, после чего поджег.



В отношении А. Понкратова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167, части 2 статьи 167 «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений», подпунктам «а», «е», «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений».



По ходатайству подсудимого дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Присяжные единогласно признали А. Понкратова виновным в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений при поджоге дома по улице Омской.



Также коллегия присяжных единогласно решила, что подсудимый не заслуживает снисхождения. По эпизоду поджога дома на улице Шефской присяжные обвиняемого оправдали.



22 апреля подсудимый выступит с последним словом в процессе, уточняет пресс-служба Свердловского областного суда.