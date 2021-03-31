Средняя площадь продаваемых «Атомстройкомплексом» квартир составляет 67 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. Средняя площадь продаваемых «Атомстройкомплексом» квартир составляет 66,9 кв. метров. Это заметно выше, чем в среднем по первичному рынку жилья Екатеринбурга, сообщает пресс-служба застройщика. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), средняя площадь продаваемых в городе квартир в 2020 году составила 51 кв. м. (в 2019 году — 56 кв. м.).



«Для нас это принципиальная позиция — строить качественное, разнообразное, функциональное жилье в любом ценовом сегменте. Помимо полноценных метражей, мы фиксируем увеличенную по сравнению со среднерыночными значениями площадь остекления наших домов, что обеспечивает квартирам больше естественного освещения, а также больший объем пространства квартиры — за счет увеличенной высоты потолков. Руководствуясь принципом «свобода в выборе», мы предусматриваем в домах максимум вариантов планировок — от компактных студий до семейных двухуровневых квартир, однако все они одинаково отвечают высоким критериям качества», — заявил коммерческий директор компании Данил Кузнецов.





Фотография предоставлена пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»



По его словам, компания непрерывно работает над повышением потребительских свойств жилья, чтобы всегда быть на шаг впереди рынка. Собственная производственная база, включающая более десятка современных заводов по производству строительных материалов, свой крупный проектный институт и подрядные бригады позволяют компании комплексно работать над качеством, прорабатывая проектные решения в тандеме с производственниками и логистическими службами.



«Комплексный подход к строительству позволяет нам контролировать стоимость квадратного метра и предлагать покупателям удобные, доступные схемы для решения квартирного вопроса, что обеспечивает «Атомстройкомплексу» стабильно высокие значения занимаемой доли рынка. Компания также берет на себя социальную ответственность и передает квартиры в своих новостройках выпускникам детских домов в рамках государственной программы, а также гражданам, переселяемым из ветхого, аварийного и устаревшего жилья», — добавляет Данил Кузнецов.



Как ранее сообщал УрБК, аналитики Уральской палаты недвижимости отмечают сокращение средней площади квартир в новостройках Екатеринбурга.



По оценкам экспертов, таким образом девелоперы пытаются снизить порог входа на рынок для покупателей с невысоким бюджетом.



«Финансовые возможности покупателей очень сильно ограничены. Сокращение средней площади квартиры — это реакция застройщиков на сложившуюся ситуацию. Они пытаются всеми силами привлечь на рынок покупателей с низким бюджетом. Нередко процесс оптимизации переходит рамки разумного. Во многих квартирах нет места для хранения вещей. Это напрямую снижает комфортность проживания», — пояснил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.



Руководитель Абсолют Банка в Екатеринбурге Светлана Ковалева подтвердила, что горожане чаще всего приобретают в новостройках компактное жилье.



«Наиболее популярный вариант покупки жилья в ипотеку на первичном рынке — однокомнатные квартиры площадью от 38 до 45 кв. м., на вторичном, с небольшим отрывом, — двухкомнатные квартиры площадью до 55 кв. м.», — заявила С. Ковалева.