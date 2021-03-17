В Свердловской области за год на 18,5% снизилось производство мяса и субпродуктов домашней птицы

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. В Свердловской области в январе-марте 2021 года было произведено 18,3 тыс. т мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, что на 18,5% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.



Отметим, что в январе-феврале 2021 года также было отмечено снижение производства мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда оно составило 28,1%.



Как сообщает Свердловскстат, из пищевых продуктов за год также снизилось производство хлеба и хлебобулочных изделий (включая полуфабрикаты) — на 4,4%.



Помимо этого, сильное сокращение производства затронуло такие виды промышленной продукции, как плитки керамические для полов (минус 20,6%), плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов (минус 16,5%), а также кирпич керамический неогнеупорный строительный (минус 8,8%).



В то же время, согласно статистике, за указанный период значительно выросло производство дверей, их коробок и порогов деревянных (плюс 28,2%), продольно распиленных или расколотых лесоматериалов (плюс 8,8%), а также стали нелегированной в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали (плюс 8,7%).



Среди пищевых продуктов в регионе стали больше производить безалкогольных напитков (плюс 30,6%), а также свинины (кроме субпродуктов) (плюс 21,4%).