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Россия на полтора месяца приостановила авиасообщение с Турцией

УрБК, Москва, 13.04.2021. Россия на полтора месяца (с 15 апреля по 1 июня) приостановила пассажирские авиаперелеты в Турцию и Танзанию. Соответствующее решение принял федеральный оперштаб.

Регулярное авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено двумя регулярными рейсами в неделю.

Туристам, которые уже приобрели туры на ближайшие даты, рекомендуется временно отложить поездки. Туроператорам дали указание приостановить продажу путевок в эти две страны.

Напомним, что в последние недели в Турции фиксируют резкий рост числа заражений коронавирусом.

Ранее опасения по этому поводу высказывал президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

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