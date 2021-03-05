Роспотребнадзор подтвердил первый случай южноафриканского штамма COVID-19 в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Свердловской области зарегистрирован первый случай заболевания южноафриканским штаммом COVID-19. Об этом во время брифинга в Екатеринбурге сообщил руководитель регионального Управлении Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.



По его словам, штамм из ЮАР был завезен в регион свердловчанкой, вернувшейся с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.



«Мы провели весь комплекс мероприятий в отношении контактных лиц, членов семьи, у них наличие этой инфекции не подтвердилось, больная южноафриканским вирусом выздоровела», — сообщил Д. Козловских.



Как сообщал УрБК, сегодня стало известно, что в Екатеринбурге подтвержден первый случай британского штамма COVID-19.



Пациентка с подтвержденным диагнозом находится в горбольнице № 40, результаты тестов у контактных лиц и членов ее семьи также оказались отрицательными.