УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:42

В Екатеринбурге подтвержден первый случай британского штамма COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Екатеринбурге зарегистрирован первый случай заражения британским штаммом коронавирусной инфекции. Информацию об этом подтвердили в региональном оперштабе.

Пациента с подтвержденным диагнозом доставили в горбольницу № 40.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор в целом по стране зарегистрировал 81 случай заражения британским штаммом COVID-19 и шесть — южноафриканским штаммом.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.02.2021 В Свердловской области выявлен 341 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 341 новый случай заражения ...

12.01.2021 В Свердловской области выявлен 361 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 361 новый случай заражения ...

22.05.2020 В студенческом общежитии УрФУ выявлен случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2020. В общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) на улице Малышева, 140 в ...

17.03.2020 В Свердловской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Свердловской области выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом на своей странице в Instagram ...

17.03.2020 В Свердловской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2020. В Свердловской области выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом ...

Популярные новости
11.03.2021Закон о реновации разгонит цены на жилье12.03.2021Переехавшие перспективы12.03.2021В режиме недозагрузки10.03.2021Слежка против цен09.03.2021Нужны ли Уралу мигранты?
Архив новостей
Апрель 2021 (132)
Март 2021 (738)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18