В Екатеринбурге подтвержден первый случай британского штамма COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Екатеринбурге зарегистрирован первый случай заражения британским штаммом коронавирусной инфекции. Информацию об этом подтвердили в региональном оперштабе.
Пациента с подтвержденным диагнозом доставили в горбольницу № 40.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор в целом по стране зарегистрировал 81 случай заражения британским штаммом COVID-19 и шесть — южноафриканским штаммом.
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