Регионы: продвижение невозможно

Второй год коронавирусного карантина и крайне медленное открытие для россиян традиционных зарубежных курортов становятся драйверами внутреннего туризма. Как прогнозируют эксперты Ростуризма, в этом году количество россиян, решивших провести отпуск на рекреационных площадках внутри страны, может вырасти на 60% по отношению к «доковидному» 2019-му году.



Но несмотря на общий рост объемов внутреннего туризма его распределение по регионам России остается крайне неравномерным. Практически все внимание отдыхающих оттягивают на себя 5-7 традиционных центров отдыха россиян — Краснодарский край, Крым, курорты Кавказа, Москва, Санкт-Петербург и Алтай. Некоторый рост демонстрируют города Золотого кольца, старающиеся перехватить столичный трафик короткого познавательного выездного туризма. Большинство же субъектов Федерации не могут раскрыть своего туристического потенциала, оставаясь буквально «невидимыми» для потенциальных отдыхающих даже из соседних территорий.







К числу таких регионов традиционно относится и Средний Урал. Так, согласно исследованию запросов и отзывов путешественников, проведенному экспертами КБ «Стрелка», Свердловская область по итогам 2020 года вошла в число малозаметных для туристов регионов. Это означает, что число текстов о Среднем Урале оказалось ниже среднего, и среди них преобладают отрицательные. Авторам исследования удалось обнаружить около 20 тыс. статей о туризме в Свердловской области. 30% из них были негативными, и только 18% — позитивными.



Невысокие показатели во многом объясняются отсутствием целенаправленной и внятной политики по привлечению туристов из других регионов. Несмотря на то, что в области много лет действует Центр развития туризма при правительстве региона, результаты его деятельности вызывают вполне обоснованное непонимание представителей профессионального сообщества.



Между тем на пути привлечения путешественников российские регионы часто сталкиваются с совершенно неожиданными трудностями. Так как этой деятельностью занимаются в основном государственные структуры, они вынуждены действовать в рамках существующих бюрократических процедур, которые эту работу только осложняют.



Примером может служить проблема с приобретением визуального контента, с которой регулярно сталкиваются государственные ведомства. Очевидно, что качественное продвижение туристических возможностей региона невозможно без серьезной визуальной составляющей. Для сайтов, буклетов и баннеров просто необходимы красивые и уникальные виды региона. Но сделать это оказывается не просто.



Причина известна и заключается в пресловутом ФЗ 44 о государственных закупках. Для того чтобы приобрести фотографии в соответствии с этим законом, необходимо провести конкурс, победителем которого будет не участник, сделавший лучшие снимки, а тот, кто предложит лучшую цену. Полученные таким образом фотографии могут оказаться весьма далекими от идеала. А учитывая, что качество снимков — величина субъективная и сложно описывается в формализованных документах конкурсной документации, оспорить результаты представителям заказчика будет очень сложно.



Выходом из ситуации часто становится проведение «фиктивных» конкурсов, когда исполнитель выбирается заранее и даже делает необходимые снимки до объявления тендера, а его условия составляются таким образом, чтобы под них подпадали именно заранее подготовленные фотографии. Но и такая схема часто дает сбои. Во-первых, и на такой конкурс смогут заявиться случайные участники со своими на скорую руку снятыми фотографиями и по очень низкой цене. Во-вторых, такая сделка может вызывать пристальное внимание правоохранительных органов и очень дорого обойтись всем ее участникам, так как при желании любое благое дело для региона может быть квалифицировано по целому ряду неприятных статей Уголовного кодекса РФ.



Альтернативным способом, опробованным в том числе и в Свердловской области, является проведение конкурсов фотографии, на которые свои снимки бесплатно могут подавать все желающие, а конкурсная комиссия уже отберет из них те, что могут быть опубликованы. Но и эта схема на практике действует со сбоями. Как правило, свои снимки на такие конкурсы массово отправляют начинающие фотографы, что определенным образом сказывается на качестве материала. Опытные мастера зачастую готовы проводить съемку только при условии гарантированной оплаты и потому относятся к таким мероприятиям с большим подозрением.



Введение в эту схему оплаты победителям конкурса не сильно меняет мотивацию участников, но грозит устроителям дополнительными сложностями. Как со стороны контролирующих органов, которые в любой ситуации готовы увидеть признаки коррупции, так и с представителями творческого фотографического сообщества, готовыми устроить скандал по итогам любого конкурса, где они не заняли призового места, а также вне зависимости о того, участвовали они в нем или нет.



В результате проблема оказывается неразрешимой: госструктуры, отвечающие за развитие туризма, оказываются без хороших фотографий, регионы — без грамотного продвижения, фотографы — без заказов и денег.