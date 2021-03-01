Переехавшие перспективы

Перестановки в верхних эшелонах региональной и городской власти, помимо прогнозируемых результатов, иногда приводят к самым неожиданным последствиям. Примером этого может служить ситуация, сложившаяся в области сотрудничества региона с федеральным Агентством стратегических инициатив (АСИ).
АСИ — российская автономная некоммерческая организация, созданная правительством РФ для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В 2018 году в агентстве произошла внутренняя реформа, первым результатом которой стало упразднение представительств в федеральных округах (так своей должности лишился представитель АСИ в УрФО Даниил Мазуровский).
Во-вторых, произошел «переход к делегированию» — формированию института региональных общественных представителей, которым дан ряд функций центральными органами руководства агентства по поиску интересных проектов на местах и первоначальной работе с ними.
В течение второй половины прошлого года АСИ проводило масштабный конкурс по отбору своих представителей в регионе. В кампании приняли участие несколько сотен человек. По итогам конкурса 18 из них получили статус общественных представителей в шести различных направлениях — «Городское развитие», «Предпринимательство и технологии», «Молодежное предпринимательство», «Образование и кадры», «Социальные проекты», «Туризм».
Интересно отметить, что почти половина всех общественных представителей из Свердловской области — 8 из 18 человек — прошли именно по категории «Туризм». Учитывая, что традиционно Средний Урал не рассматривается на федеральном уровне как территория с высоким рекреационным потенциалом, такой результат можно было бы посчитать большим авансом со стороны АСИ или признаком стремления агентства оказать серьезную помощь в развитии этой сферы на Урале.
Однако этот позитивный результат в ближайшее время может обнулиться. В первую очередь — из-за кадровых перестановок в структурах областной власти. Дело в том, что одним из «общественных амбассадоров» Агентства стратегических инициатив на Урале стала глава Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.
С одной стороны, эксперты рынка называли решение о включении госчиновника в число «общественных представителей» неоднозначным, указывая на то, что большую часть функций по взаимодействию с туристическим бизнесом и АСИ глава Центра развития туризма могла бы осуществлять и в рамках своих должностных обязанностей без дополнительного статуса. С другой — определенная логика в таком назначении также присутствовала: ведомство Эльмиры Тукановой действительно имело отношение к туризму.
Однако в феврале этого года Эльмира Туканова покинула пост главы Центра развития туризма Свердловской области, сменив его на аналогичную должность в Госкомитете по туризму Башкирии. Таким образом, область лишилась одного из главных «связных» с АСИ в сфере туризма. Как это скажется на реализации совместных проектов агентства и региона, нам еще только предстоит узнать.
Впрочем, дело не только лично в Эльмире Тукановой. Как отмечают эксперты в области внутреннего туризма, большинство общественных представителей Свердловской области в туристическом секторе АСИ — это представители организаций, так или иначе тесно связанных с проектами Центра развития туризма Свердловской области. А учреждение это в ближайшее время могут ждать очень серьезные перестановки — также из-за кадровых решений в руководстве региона. Раньше и ЦРТ, и вышестоящее министерство инвестиций и развития региона были подчинены первому заместителю губернатора Алексею Орлову. Но после его ухода в администрацию Екатеринбурга тема туризма переходит в ведение его сменщика — первого заместителя губернатора Александра Высокинского. Как скажется приход нового куратора на кадровом составе учреждения и его политике, можно только догадываться. Но эксперты туристического рынка не исключают, что изменения могут оказаться самыми кардинальными, вплоть до смены вектора развития многих долгосрочных проектов.
В этом случае может оказаться, что при выборе своих представителей АСИ сделало ставку не на те кадры. И люди, которые получили доступ к ресурсам федерального агентства, могут остаться без возможности применить их в местных условиях. Само АСИ вплоть до перевыборов региональных представителей в Свердловской области рискует минимизировать свое влияние на реальные процессы в сфере туризма. Случится ли это и в какие сроки — покажет время.
УрБК будет следить за развитием событий.
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