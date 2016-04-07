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До трети российских турагентств не пережили пандемию коронавируса

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. До трети турагентств в РФ не смогли пережить пандемию коронавируса. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель профильного комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Юрий Барзыкин.

«В России, как и во всем мире, до трети всего турбизнеса были вынуждены прекратить свою деятельность. Остальные живут в «спящем режиме», ожидая восстановление рынка. Впрочем, крупных потрясений, какие были в 2012 и в 2014 годах, нам удалось избежать. Компании, которые ушли с рынка, полностью рассчитались со своими клиентами», — сообщил Ю. Барзыкин.

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