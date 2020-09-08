Свердловская область поднялась на 80 место в национальном экологическом рейтинге регионов РФ

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Свердловская область заняла 80 место в национальном экологическом рейтинге регионов РФ, который составила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» по итогам зимы 2020-2021 годов.



Рейтинг рассчитывается и публикуется четыре раза в год с 2008 года. Свердловская область стабильно занимает в нем последние места. Впрочем, в последнее время ситуация стала постепенно улучшаться. Летом 2020 года Средний Урал занимал 82 место, осенью прошлого года — 81 место.



Отметим, что по итогам зимы 2020-2021 годов лидерами рейтинга стали Тамбовская, Белгородская области, республика Алтай, Курская область и Алтайский край. Аутсайдеры — Забайкальский край, Челябинская область, Красноярский край, Омская и Иркутская области.