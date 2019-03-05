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Дорогой мусор

Дорогой мусорВласти Свердловской области в очередной раз планируют пересчитать тарифы на вывоз и складирование твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом следует из нового проекта актуализированной территориальной схемы по обращению с ТКО. Согласно перерасчетам, в ближайшие девять лет «мусорные» тарифы могут вырасти на 30%. Изменение нормативов в региональном минЖКХ объясняют тем, что жители региона стали больше производить отходов. В то же время в Федеральной антимонопольной службе России ранее заявляли, что оснований для повышения стоимости в 2021 году нет.

О планах областных властей повысить расценки на услуги регоператоров стало известно 18 марта 2021 года, когда свердловское министерство энергетики и ЖКХ запустило общественные обсуждения проекта терсхемы. Самым примечательным нововведением документа является новая тарифная сетка с прогнозным расчетом до 2030 года.

К примеру, для Северной зоны (с центром в Нижнем Тагиле) предлагается уже во второй половине 2021 года повысить размер платы с действующих 720,16 руб./куб. м до 748,97 руб./куб. м. В 2022 году плату предлагается поднять до 778 руб./куб. м, к 2030 году — до 1066 руб./куб. м.

Для Западной зоны (с центром в Первоуральске) тарифы могут вырасти с 494,15 руб./куб. м до 513,92 руб./куб. м в 2021 году и до 731 руб./куб. м — в 2030 году. В Восточной зоне (с центром в Екатеринбурге) — с 491,44 руб./куб. м до 511,1 руб./куб. м в 2021 году и до 727 руб./куб. м к 2030 году. Долгосрочные прогнозы по повышению, к слову, могут измениться, поскольку в свердловском минЖКХ планируют ежегодно актуализировать территориальную схему.

Дорогой мусор
Таблица из материалов проекта актуализированной территориальной схемы по обращению с ТКО

«При делении Свердловской области на три АПО (административно-производственное объединение — прим. ред.) учитывалось распределение объемов отходов, образующихся на территории МО, а также транспортная доступность объектов по обращению с ТКО, экономическая эффективность осуществления деятельности по обращению с ТКО», — объясняется в документе тарифный разрыв между зонами.

Однако в проекте актуализированной территориальной схемы отсутствует внятное обоснование грядущему повышению платы за обращение с ТКО. По этому вопросу в середине февраля 2021 года высказывался глава областного минЖКХ Николай Смирнов. Он еще тогда не исключил скорого повышения платы, аргументировав это тем, что в регионе возрос объем отходов.

«Те замеры, которые в настоящее время проводятся органами местного самоуправления, в подавляющем числе муниципалитетов показывают, что объемы ТКО сейчас не только не ниже тех объемов, которые учитывались при составлении нормативов, но и в ряде муниципалитетов, таких крупных как Нижний Тагил, Екатеринбург, выше, чем те, которые измерялись пять лет назад», — говорил Николай Смирнов на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Вместе с тем заявление министра расходится с данными, представленными в проекте актуализированной территориальной схемы. По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, в Северной зоне в 2016 году образовалось 505,04 тыс. т ТКО, в 2017 году — 341,38 тыс. т, в 2018 году — 356,86 тыс. т, в 2019 году — 275,69 тыс. т.

Соответственно, в Западной зоне в 2016 году образовалось 194,79 тыс. т коммунальных отходов, в 2017 году — 176,42 тыс. т, в 2018 году — 175,03 тыс. т, в 2019 году — 247,51 тыс. т.

В Восточной зоне наблюдалась иная ситуация. В 2016 году здесь зафиксировали 709,45 тыс. т коммунальных отходов, в 2017 году — 896,2 тыс. т, в 2018 году — 1 млн 010,11 тыс. т, а в 2019 году — 990,18 тыс. т.

Как видно из показателей, четкой динамики по образованию отходов в регионе нет. Наибольший объем отходов скапливается в Восточной зоне, однако больше всех платят за вывоз ТКО жители региона, которые оказались в Северной зоне. При этом во всех трех «мусорных» кластерах есть отдаленные территории, обслуживание которых требует от региональных операторов дополнительных усилий.

Здесь также следует напомнить, что региональными операторами Западной и Восточной зон выступают ООО «ТБО Экосервис» (Первоуральск) и екатеринбургское МУП «Спецавтобаза». Эти организации еще до «мусорной реформы» специализировались на вывозе отходов. В качестве регоператоров они начали работать, уже имея необходимый опыт и парк техники. Северную зону в Свердловской области обслуживает тюменское ООО «Компания «Рифей» (подконтрольно предпринимателям Алексею Боброву и Артему Бикову).

При этом, как ранее писал УрБК, у этой организации не было своего парка для обслуживания северных территорий Среднего Урала. Для этого компании пришлось искать отдельных подрядчиков. К слову, еще перед стартом «мусорной реформы» наибольшие претензии власти муниципалитетов и жители высказывали именно к ООО «Компания «Рифей». Еще в 2018 году компания просила за свои услуги 1173,9 руб./куб. м. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов тогда заявлял, что предельный уровень тарифа должен составить 670 руб. за кубометр. В конечном итоге властям удалось сбить запросы регоператора Северной зоны.

Впрочем, на увеличении платы за вывоз мусора настаивали также другие региональные операторы. И пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году предоставила им дополнительные аргументы. По оценкам регоператоров, только за время обязательного режима самоизоляции объем ТКО в Свердловской области вырос в среднем на 20%. Как следствие, дополнительные расходы региональных операторов из-за повышенной нагрузки выросли на 216 млн рублей.

Конечно, если сравнивать 2020 год с замерами, которые проводились в Свердловской области пять лет назад, то данные будут сильно отличаться. Другой вопрос, что сами власти не планируют возвращаться к прежним ограничениям, которые и стали причиной роста объема ТКО. Если же брать отрезок с 2016 по 2019 год, то в целом по региону наблюдается неравномерная динамика накопления твердых коммунальных отходов. Соответственно, возникает вопрос и по целесообразности повышения тарифов.

Эти моменты, по всей видимости, властям Свердловской области предстоит еще объяснять Федеральной антимонопольной службе России. Еще в конце февраля 2021 года ведомство заявляло, что предельный уровень платы за вывоз ТКО был установлен в декабре 2020 года, и оснований для его повышения в 2021 году нет.

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