Риски ликвидации отходов

В преддверии запуска «мусорной реформы» в Свердловской области продолжаются судебные разбирательства между региональными операторами. Однако интерес представляют не сами процессы, а вскрывшиеся недоработки конкурсов, по итогам которых были отобраны регоператоры. Эти просчеты впоследствии могут отразиться на ходе всей реформы, запуск которой запланирован на 1 января 2018 года.Конкурсы по определению региональных операторов Северной, Восточной и Западных зон на Среднем Урале были проведены в мае 2018 года. По итогам аукционов первая территория отошла тюменскому ООО «Компания «Рифей» (считается подконтрольным бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву). Восточную зону с центром в Екатеринбурге заняло ЕМУП «Спецавтобаза», Западную — ООО «ТБО «Экосервис».Через несколько месяцев начались суды по оспариванию результатов торгов. Так, ООО «ГК-Тагилспецтранс», претендовавшее на Северную зону, попыталось сместить с позиций регоператора компанию «Рифей». Тюменская организация, в свою очередь, оспаривает итоги аукциона по Восточной зоне, в котором участия не принимала.Как следует из первого иска, нижнетагильская компания настаивала, что конкурсный набор был проведен с нарушениями. К таковым ООО «ГК-Тагилспецтранс» отнесло установление минимально допустимой величины стоимости услуги регоператора, неверное измерение критерия мощности, а также установление дополнительных критериев на втором этапе.Кроме того, выяснилось, что ООО «Компания «Рифей» было признано победителем по итогам первой части торгов по Северной зоне. Согласно материалам судам, тюменская организация опередила конкурентов по одному критерию: численность обученных специалистов.«Конкурсной комиссией установлено, что ни один из участников не может быть допущен к участию во втором этапе по причине их несоответствия п. 55 правил, то есть ни один из участников не подтвердил факт владения объектами по обработке и (или) обезвреживанию твердых коммунальных отходов, мощность которых позволяет обрабатывать и (или) обезвреживать более 50% массы твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне деятельности регионального оператора в соответствии со схемой обращения с отходами, либо наличие обязательства по завершению строительства и (или) модернизации таких объектов не позднее чем через 3 года со дня опубликования документации об отборе», — говорится в материалах суда.Добавим, что по этой же причине компания «Рифей» проиграла конкурс за Западную зону, где победителем стало ООО «ТБО «Экосервис».Впрочем, претензии ООО «ГК-Тагилспецтранс» Арбитражным судом Свердловской области были отклонены. Решение первой инстанции нижнетагильская компания попыталась оспорить в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. 21 ноября 2018 года жалоба была отозвана.В иске компании «Рифей» по отмене итогов торгов по Восточной зоне одним из оспариваемых критериев аукциона стали тарифы, которые до настоящего времени не утверждены. Но в конкурсе некоторые показатели были заложены. Как следует из документов, тюменская компания предъявляет претензии не к муниципальному предприятию, а к министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области.Стороны разошлись в оценке стоимости услуг регоператора. Если глава областного МинЖКХ Николай Смирнов ранее заявлял, что тариф составит не более 160 руб./куб. м., то компания «Рифей» настаивает на показателе 180 руб./куб. м. Согласно документам судебного противостояния, министерство и регоператор Северной зоны разошлись в методиках подсчета.В частности, тюменская компания настаивает, что в тарифе должны учитываться работы по ликвидации несанкционированных свалок, а также реализация инвестпрограммы. Свердловский МинЖКХ, в свою очередь, считает, что регоператор должен взыскивать расходы на ликвидацию незаконных свалок с владельцев участков, где они появились.Примечательно, что ООО «Компания «Рифей» как региональный оператор в конце октября 2018 запустил торги на поиск подрядчиков для вывоза мусора с территории Северной зоны. Общая сумма аукционов составляет 913,58 млн руб. Контракты с будущими победителями рассчитаны на 13 месяцев. Для каждого муниципалитета, который обслуживает компания «Рифей», установлена своя сумма. Например, за вывоз мусора с территории Серовского городского округа регоператор предлагает 105,2 млн руб., за Краснотурьинский ГО — 72,4 млн руб. Оплачивать услуги подрядчиков тюменская компания намерена за счет сборов с населения.Торги с определенными суммами и судебные споры из-за расценок на вывоз мусора проходят на фоне отсутствия тарифной сетки. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области, как ожидается, должна установить единый тариф в конце декабря 2018 года. В настоящее время, по информации УрБК, чиновники только пытаются договориться с регоператорами о ценах. При этом областные власти заранее приготовились к возможным ошибкам с расчетом тарифов — если заложенной суммы компаниям не хватит, убытки будут покрываться за счет регионального бюджета. Правда, это единственный маневр, предусмотренный руководством Свердловской области в случае просчетов в «мусорной реформе».Судебные процессы с участием региональных операторов показали не только проблемы с конкурсным отбором и методологией расчетов. В документах обнаружились предпосылки для возможных конфликтов между регоператорами и властями. В первую очередь по несанкционированным свалкам, на ликвидацию которых, по сути, направлена реформа.Как видно из претензий к областному МинЖКХ, региональные операторы не желают убирать мусор без гарантированной оплаты. Чиновники, в свою очередь, предлагают схему, по которой компании должны самостоятельно находить владельцев участков и судиться с ними. В действующей системе незаконно складированные отходы убираются за счет бюджета. Расходы впоследствии взыскиваются с лиц, ответственных за появление незаконных свалок. Процесс может растягиваться на месяцы, а порой и годы. Региональных операторов, по всей видимости, этот момент не устраивает.Также по документам виден назревающий конфликт по тарифной сетке. Областные власти пытаются отстоять определенную сумму — не более 160 руб./кв. м. Не исключено, что в региональном МинЖКХ опасаются роста социального напряжения, поскольку население воспринимает «мусорную реформу» как очередное повышение цен на коммунальные услуги. Регоператоры, в свою очередь, пытаются учесть в своих тарифах все возможные риски и настаивают на большей сумме.Как было указано выше, областные власти согласны покрывать убытки компаний, но, по всей видимости, в том случае, если расходы будут обоснованными. В случае возникновения спора между чиновниками и региональными операторами это может отразиться на процессе по вывозу отходов. Достаточно вспомнить, как с 1 июня 2018 года администрация Екатеринбурга отказалась оплачивать ликвидацию несанкционированных свалок. В результате их число стало возрастать в городе еженедельно.Таким образом, за месяц до запуска новой коммунальной системы Свердловская область войдет с серией назревших конфликтов, от которых в конечном итоге может пострадать население.