Президент РФ поручил в течение месяца доработать поправки в закон о банкротстве

УрБК, Москва, 10.03.2021. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение месяца доработать поправки в закон о банкротстве. Об этом говорится на сайте главы государства.



«Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить доработку и завершение в месячный срок согласования проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты РФ» (с учетом позиции администрации президента РФ)», — говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что Минэкономразвития разработало законопроект, направленный на сокращение сроков и издержек процедур банкротства юрлиц, повышение их эффективности, а также защиту интересов должника.



Напомним, что в 2020 году в Арбитражный суд Свердловской области поступило 7 тыс. 528 заявлений о банкротстве физических и юридических лиц. Для сравнения: в 2019 году — 5 тыс. 739 заявлений.