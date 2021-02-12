УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:07

Число жалоб в свердловский Роспотребнадзор выросло на 30% из-за пандемии COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской зафиксировали рост числа обращений на 30% в 2020 году. Существенное количество жалоб от населения было связано с оказанием медицинской помощи, сообщил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель ведомства Дмитрий Козловских.

По его словам, резкое увеличение числа обращений было зафиксировано в начале пандемии COVID-19.

«Были вопросы, связанные с тестированием, со своевременностью оказания медицинской помощи. В целом прирост доли жалоб на 30% наполовину состоял из жалоб на медицинские организации и жалоб на оказание туристических, финансовых и других услуг», — сообщил Д. Козловских.

Однако к концу 2020 года число жалоб на работу медицинских организаций начало снижаться, уточнил Д. Козловских.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.02.2021 Число жалоб россиян в ЦБ в прошлом году выросло на 12,7%

По итогам 2020 года в Банк России поступило 27 тыс. 550 жалоб от потребителей финансовых услуг. Это на 12,7% больше, ...

12.02.2021 Число жалоб россиян в ЦБ в прошлом году выросло на 12,7%

УрБК, Москва, 12.02.2021. По итогам 2020 года в Банк России поступило 27 тыс. 550 жалоб от потребителей финансовых ...

23.12.2020 Число закупок у единственного поставщика в Свердловской области выросло в 2,5 раза из-за пандемии COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2020. В этом году из-за пандемии COVID-19 на Среднем Урале в 2,5 раза выросло число закупок у ...

12.08.2020 Количество жалоб на сферу туризма в свердловский Роспотребнадзор выросло в семь раз

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2020. Количество жалоб в I полугодии 2020 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской ...

17.10.2019 Число жалоб свердловчан в ЦБ с начала года выросло на 8%

Жители Свердловской области стали чаще жаловаться в Банк России. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку08.02.2021Рубль отвязали от нефти08.02.2021ЕВРАЗ подписал соглашение с Danieli09.02.2021Охота на качественных заемщиков09.02.2021«От лозунгов к решениям»
Архив новостей
Март 2021 (165)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18