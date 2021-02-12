Число жалоб в свердловский Роспотребнадзор выросло на 30% из-за пандемии COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской зафиксировали рост числа обращений на 30% в 2020 году. Существенное количество жалоб от населения было связано с оказанием медицинской помощи, сообщил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель ведомства Дмитрий Козловских.



По его словам, резкое увеличение числа обращений было зафиксировано в начале пандемии COVID-19.



«Были вопросы, связанные с тестированием, со своевременностью оказания медицинской помощи. В целом прирост доли жалоб на 30% наполовину состоял из жалоб на медицинские организации и жалоб на оказание туристических, финансовых и других услуг», — сообщил Д. Козловских.



Однако к концу 2020 года число жалоб на работу медицинских организаций начало снижаться, уточнил Д. Козловских.