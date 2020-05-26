Ксения Телешова: Мы выросли в доходах онлайн-бизнеса в три раза

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила телеведущая, бизнесвумен, модный речевой тренер Ксения Телешова.



— Ксения, как давно вы создали школу речевых тренингов? Когда она стала вашим основным бизнесом?



— Центру красноречия 11 лет. Три года назад мы вышли на мировой рынок онлайн-бизнеса. Когда я открывала речевую школу, то хотела финансовой стабильности и реализации. Мы с отцом просчитали три бизнес-сценария: пессимистичный, реалистичный и оптимистичный. Спустя 10 лет я сравнила свой результат с ожиданиями — мы в разы перевыполнили оптимистичные цели.



Ни разу мы не работали в убыток, сейчас я работаю на телевидении исключительно для души.



— Как на вас в целом сказался последний, «коронавирусный», год? Наблюдаете ли изменение спроса на свои услуги?



— Когда всех «закрыли», у меня, как и у многих, была паника: у меня бизнес, у моего мужчины тоже. Как сохранить доходы и людей? На сколько хватит подушки безопасности, чтобы выплачивать аренду? Что делать? Но у меня есть такое качество: я очень быстро приспосабливаюсь к изменениям. Я собрала команду и представила свой «антиковидный» план. Мы запустили два проекта для нашей аудитории: «Как поддержать мужчину в кризис» и «Как говорят лидеры» — бесплатно. Учили более 500 человек в неделю. Это дало результат: через месяц мы выросли в доходах онлайн-бизнеса в три раза и легко перекрыли расходы на помещение, которое простаивало.



Сейчас мы продолжаем расти, наблюдаем спрос на дорогие программы с моим наставничеством. Тут все просто: работает сарафанное радио. Подруга прошла курс, у нее изменилась не только речь, но и жизнь. Это видно невооруженным взглядом. Следом за ней приходят знакомые, друзья, коллеги. Кроме того, работает мой личный бренд. У меня «живой» Instagram, Telegram и сейчас набирает обороты TikTok.



Для меня очевидно, что любой кризис — это возможности. Двигаться вопреки, а не благодаря мне привычно. Я создала себя и свой бизнес сама, без денег и посторонней помощи. Я живу своим делом, и моя команда тоже. Для нас нормально работать 24/7, при этом все успевают совмещать дело и семью.



— Изменился ли портрет вашего клиента за последний год?



— Нет. Мои клиенты очень похожи на меня: амбициозные, трудолюбивые, успешные (или на пути к своей цели). Они говорят, что у меня талант заряжать энергией и «распечатывать» новый масштаб человека. Я быстро вижу, что нужно сделать, и говорю открыто.



В команде есть два психолога, они контролируют меня со стороны и дают советы. Есть те, с кем нам не по пути. Например, человек купил курс, но думал, что я и педагоги все сделаем за него, или, скажем, ждет чего-то вроде «загадайте желание, подуйте на свечу и на восходе все само случится». Но нет, так не будет. Со мной вы научитесь иначе мыслить, быть уверенными и убедительно говорить. Однако работать будете именно вы. Много и с удовольствием. Если не готовы, ничего страшного, есть другие центры.



— Какой канал продаж для вас сейчас является основным? Кто приносит вам основную массу новых клиентов? Какова в этом роль социальных сетей?



— Клиентская база и социальные сети. У нас высокий уровень сервиса, потрясающий отдел продаж и маркетинга. Мы в это вкладываем почти половину дохода, но результат того стоит. У меня отличные партнеры: руководитель отвела продаж Анна Флеганова и директор онлайн-направления Татьяна Веселова. Я могу спокойно улететь и буду уверена в том, что все процессы идут.



— Используете ли вы инструменты СММ? Ведете ли свои социальные сети сами или используете помощников?



— Конечно, у нас есть смм-отдел. Свои аккаунты веду я. Но дизайнер оформляет ленту, таргетолог настраивает кампании, помощница отвечает на комментарии и в direct, когда я занята. Аккаунт школы ведут маркетолог и редактор. Через мой аккаунт мы продаем дорогие продукты от 10 до 150 тыс. рублей. Через аккаунт школы дешевые — от 490 руб. до 5 тыс. рублей.



— Как на вашем бизнесе сказались карантинные ограничения? Переходили ли вы на «удаленку», использовали ли «домашний» режим работы?



— Многие на «удаленке» начали выходить в онлайн, искать свои форматы, а у нас уже все работало как часы. В целом мы всегда так работаем. Мои сотрудники не приходят работать в офис. Только на тренинги и на совещания.



— Увеличился ли за этот год объем работы онлайн? Насколько это удобно? Как сказалось на бизнесе в целом?



— Я хорошо чувствую, куда «идет» рынок. Онлайн-школу мы открыли три года назад и на старте выиграли федеральный конкурс как лучший стартап года среди школ в стране. Сейчас мы работаем 50/50. Все чаще в Москве или в других странах (сейчас их начали открывать), поэтому неизбежно будет развиваться онлайн.



— Может ли привычка к онлайну, сформированная временем карантина, способствовать развитию вашего бизнеса, прежде всего за счет территориальной экспансии? Наблюдаете ли вы, что клиенты из других городов, которые раньше настаивали на очных занятиях, теперь соглашаются на уроки по Zoom или Skype?



— Еще раз отмечу, что мне в онлайн комфортно. Я учу людей из разных стран. Заключено сотрудничество, например, с сообществом русских предпринимателей в Лондоне. Расстояние нам не мешает. Я вела и живые, и онлайн-тренинги в Нью-Йорке. Я телеведущая, поэтому мне перед камерой очень комфортно.



Наши клиенты ни на чем не настаивали: если хотят увидеться, прилетают, или я к ним. Так, в марте у нас тренинг «Говорим с мужчинами по-женски» в Москве, а в апреле — в Уфе. Также в апреле и мае у нас выездные тренинги на Алтае и в Турции. К слову, их покупают за 2 дня.



— Какие у вас ожидания от нового 2021 года?



— Мы сделали ставку на пиар и маркетинг. Буду чаще в Москве, заканчиваю писать вторую книгу, осваиваю TikTok. Самое ценное, что меня поддерживает моя семья. Дочка учится и выступает на сцене, она арфистка; купили крыску, продолжаю танцевать. Я убеждена в том, что можно совмещать карьеру и семью. Кто хочет, находит возможности, другие ищут причины ничего не делать.



Фото предоставлено Ксенией Телешовой