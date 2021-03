ЧО — итоги и перспективы

В Екатеринбурге подвели итоги первого уральского фестиваля паблик-арта URAL PUBLIC ART ЧО. Мероприятие, начавшееся 3 сентября 2020 года и приуроченное к 25-летию строительной компании «Атомстройкомплекс», завершилось чуть меньше месяца назад. Его итогом стали 7 необычных барельефов, скульптур и инсталляций, разместившихся на площадях и во дворах Екатеринбурга.



Под девизом «Крепко стоять на ногах» он объединил 15 художников, десятки волонтеров, экспертов и неравнодушных жителей города. Команде фестиваля удалось поработать с удивительными авторами: Андреем Бартеневым, Покрасом Лампасом, Романом Ермаковым, Артемом Стефановым, Даниилом Гильдерманом, Андреем Люблинским, командами SPEKTR и Hot Singles in Your Area.



«Паблик-арт — это новое городское направление в искусстве, которое предполагает объекты, выставленные на улице для неподготовленного зрителя (для тех, кто проходит мимо). Наша цель — показать интересных авторов, лучших из лучших, чтобы приучать людей сразу к хорошему! Поэтому были приглашены очень хорошие известные российские художники и скульпторы, а также местные авторы из Екатеринбурга», — отмечают кураторы первого уральского фестиваля паблик-арта URAL PUBLIC ART ЧО.







Цель фестиваля — наполнить городское пространство новыми арт-объектами, тем самым поддержать современное искусство и способствовать развитию визуальной привлекательности уральской столицы. Среди арт-объектов, созданных в рамках фестиваля, — 4-метровый медведь Гриша от известного художника Андрея Бартенева, которого установили на стилобате Ельцин-центра; арт-объект известного каллиграфа Покраса Лампаса в «Мега-парке»; инсталляция «Точка зрения», созданная московским художником Артемом Стефановым на площадке возле здания Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), и скульптура «Поющий камень» Даниила Гильдермана на обзорной площадке на набережной возле Театра драмы.







Одной из последних работ стал супрематический «Эль Небоскреб» художника и скульптора Романа Ермакова. Он состоит из 17 ярких балансирующих элементов, его высота — 6 метров. Арт-объект размещен на аллее у Дворца молодежи.



На улице Мамина-Сибиряка, 80 создана архитектурная интервенция — две примыкающие и вплетенные друг в друга заборные плиты ПО-2, на которых написана фраза из компьютерных игр Can't place this (переводится как «Здесь строить нельзя»). Эта работа — результат коллаборации команд художников SPEKTR и Hot Singles.







В рамках фестиваля в Екатеринбурге работала образовательная площадка «Месяц визуальной культуры», где прошли 15 онлайн- и офлайн-лекций и паблик-ток по урбанистике, искусству в общественных пространствах и геобрендинге. Среди спикеров — Эркен Кагаров, арт-директор студии Артемия Лебедева Артем Гебелев, эксперт Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды Ольга Ремнева, сооснователь Art Sparks и пр. В программе участвовали и местные представители крупных институций — Уральская индустриальная биеннале, Уральская ночь музыки, Фонд городских инициатив и пр. Специалисты поднимали вопросы грамотного бренд-урбанизма, влияния культурных событий на облик города, визуального комфорта, существования паблик-арта в городах и др.







«Фестиваль ЧО — новое имя на фестивальной карте города. Паблик-арт сегодня очень популярен, он является своеобразным выражением идей художников в городской среде. Мы живем в городе с большим разнообразием инициатив. Приживаются те, которые приживаются — интересные профессиональному сообществу и не только, партнерам, официальным структурам. Я бы пожелал фестивалю по-новому отражать суть и историю нашего города — это было бы здорово», — комментирует проведение нового в городе фестиваля начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.



К завершению URAL PUBLIC ART ЧО команда организаторов сняла итоговый ролик о фестивале 2020 года. Кадры с бэкстейджа арт-объектов, реакции горожан, итоги ЧО от кураторов и организаторов, комментарии художников — 5 месяцев фестиваля в коротком видео.







По словам кураторов фестиваля, для всех арт-объектов индивидуально подбирается локация для размещения и антивандальные материалы, «чтобы они прижились и полюбились горожанам». При этом организаторы не стремятся вписать их «в вечность» — как и любой стрит-арт, эти инсталляции будут жить по ритмам города.



«Такого количества стрит-арта, как в Екатеринбурге, мало где увидишь, плюс организаторы проектов никак не давят на художников, и они делают, что хотят. Мы рассчитываем, что все объекты простоят минимум 1 год. Но такие объекты должны появляться и пропадать, и люди сами должны решать, сколько по времени они будут размещены и какова их дальнейшая судьба», — уточнил куратор фестиваля URAL PUBLIC ART ЧО, граффити-райтер Константин Рахманов.







Фестиваль ЧО обязательно продолжится в будущем году. Как отмечают организаторы, несмотря на разнообразие тем, в области искусства в городах осталось много нераскрытых вопросов, которые предстоит исследовать в 2021 году.



«В первом фестивале мы хотели познакомить жителей с паблик-артом, поскольку в нашем городе он был представлен очень точечно. За 5 месяцев фестиваля ни один наш объект не был испорчен. В основном мы слышали только положительные отзывы. Но эффект от работ мы осознаем весной и летом, когда люди смогут гулять целыми днями и делиться впечатлениями. В следующем фестивале мы поработаем с контекстом районов. Арт-объекты станут их продолжением, но немного в другой форме. Не будем сужать фантазии художников одной темой, а поможем им в работе с историческим и социальным наследием города, с уральской идентичностью», — рассказывает креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.



Фото предоставлены пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»