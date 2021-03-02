УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
02.03.2021

ЧО — итоги и перспективы

В Екатеринбурге подвели итоги первого уральского фестиваля паблик-арта URAL PUBLIC ART ЧО. Мероприятие, начавшееся 3 сентября 2020 года и приуроченное к 25-летию строительной компании «Атомстройкомплекс», завершилось чуть меньше месяца назад. Его итогом стали 7 необычных барельефов, скульптур и инсталляций, разместившихся на площадях и во дворах Екатеринбурга.

Под девизом «Крепко стоять на ногах» он объединил 15 художников, десятки волонтеров, экспертов и неравнодушных жителей города. Команде фестиваля удалось поработать с удивительными авторами: Андреем Бартеневым, Покрасом Лампасом, Романом Ермаковым, Артемом Стефановым, Даниилом Гильдерманом, Андреем Люблинским, командами SPEKTR и Hot Singles in Your Area.

«Паблик-арт — это новое городское направление в искусстве, которое предполагает объекты, выставленные на улице для неподготовленного зрителя (для тех, кто проходит мимо). Наша цель — показать интересных авторов, лучших из лучших, чтобы приучать людей сразу к хорошему! Поэтому были приглашены очень хорошие известные российские художники и скульпторы, а также местные авторы из Екатеринбурга», — отмечают кураторы первого уральского фестиваля паблик-арта URAL PUBLIC ART ЧО.

ЧО — итоги и перспективы

Цель фестиваля — наполнить городское пространство новыми арт-объектами, тем самым поддержать современное искусство и способствовать развитию визуальной привлекательности уральской столицы. Среди арт-объектов, созданных в рамках фестиваля, — 4-метровый медведь Гриша от известного художника Андрея Бартенева, которого установили на стилобате Ельцин-центра; арт-объект известного каллиграфа Покраса Лампаса в «Мега-парке»; инсталляция «Точка зрения», созданная московским художником Артемом Стефановым на площадке возле здания Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), и скульптура «Поющий камень» Даниила Гильдермана на обзорной площадке на набережной возле Театра драмы.

ЧО — итоги и перспективы

Одной из последних работ стал супрематический «Эль Небоскреб» художника и скульптора Романа Ермакова. Он состоит из 17 ярких балансирующих элементов, его высота — 6 метров. Арт-объект размещен на аллее у Дворца молодежи.

На улице Мамина-Сибиряка, 80 создана архитектурная интервенция — две примыкающие и вплетенные друг в друга заборные плиты ПО-2, на которых написана фраза из компьютерных игр Can't place this (переводится как «Здесь строить нельзя»). Эта работа — результат коллаборации команд художников SPEKTR и Hot Singles.

ЧО — итоги и перспективы

В рамках фестиваля в Екатеринбурге работала образовательная площадка «Месяц визуальной культуры», где прошли 15 онлайн- и офлайн-лекций и паблик-ток по урбанистике, искусству в общественных пространствах и геобрендинге. Среди спикеров — Эркен Кагаров, арт-директор студии Артемия Лебедева Артем Гебелев, эксперт Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды Ольга Ремнева, сооснователь Art Sparks и пр. В программе участвовали и местные представители крупных институций — Уральская индустриальная биеннале, Уральская ночь музыки, Фонд городских инициатив и пр. Специалисты поднимали вопросы грамотного бренд-урбанизма, влияния культурных событий на облик города, визуального комфорта, существования паблик-арта в городах и др.

ЧО — итоги и перспективы

«Фестиваль ЧО — новое имя на фестивальной карте города. Паблик-арт сегодня очень популярен, он является своеобразным выражением идей художников в городской среде. Мы живем в городе с большим разнообразием инициатив. Приживаются те, которые приживаются — интересные профессиональному сообществу и не только, партнерам, официальным структурам. Я бы пожелал фестивалю по-новому отражать суть и историю нашего города — это было бы здорово», — комментирует проведение нового в городе фестиваля начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

К завершению URAL PUBLIC ART ЧО команда организаторов сняла итоговый ролик о фестивале 2020 года. Кадры с бэкстейджа арт-объектов, реакции горожан, итоги ЧО от кураторов и организаторов, комментарии художников — 5 месяцев фестиваля в коротком видео.

ЧО — итоги и перспективы

По словам кураторов фестиваля, для всех арт-объектов индивидуально подбирается локация для размещения и антивандальные материалы, «чтобы они прижились и полюбились горожанам». При этом организаторы не стремятся вписать их «в вечность» — как и любой стрит-арт, эти инсталляции будут жить по ритмам города.

«Такого количества стрит-арта, как в Екатеринбурге, мало где увидишь, плюс организаторы проектов никак не давят на художников, и они делают, что хотят. Мы рассчитываем, что все объекты простоят минимум 1 год. Но такие объекты должны появляться и пропадать, и люди сами должны решать, сколько по времени они будут размещены и какова их дальнейшая судьба», — уточнил куратор фестиваля URAL PUBLIC ART ЧО, граффити-райтер Константин Рахманов.

ЧО — итоги и перспективы

Фестиваль ЧО обязательно продолжится в будущем году. Как отмечают организаторы, несмотря на разнообразие тем, в области искусства в городах осталось много нераскрытых вопросов, которые предстоит исследовать в 2021 году.

«В первом фестивале мы хотели познакомить жителей с паблик-артом, поскольку в нашем городе он был представлен очень точечно. За 5 месяцев фестиваля ни один наш объект не был испорчен. В основном мы слышали только положительные отзывы. Но эффект от работ мы осознаем весной и летом, когда люди смогут гулять целыми днями и делиться впечатлениями. В следующем фестивале мы поработаем с контекстом районов. Арт-объекты станут их продолжением, но немного в другой форме. Не будем сужать фантазии художников одной темой, а поможем им в работе с историческим и социальным наследием города, с уральской идентичностью», — рассказывает креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.

Фото предоставлены пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
02.03.2021 В Екатеринбурге подведены итоги первого уральского фестиваля паблик-арта «ЧО»

УРБК, Екатеринбург, 02.03.2021. В Екатеринбурге подведены итоги первого уральского фестиваля паблик-арта URAL PUBLIC ...

09.02.2021 В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта, посвященный 25-летию «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта «ЧО», посвященный 25-летию компании ...

29.12.2020 В Екатеринбурге установили новый арт-объект в рамках фестиваля паблик-арта, посвященного 25-летию «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. Сегодня в Екатеринбурге установили новый арт-объект в рамках фестиваля паблик-арта ...

03.11.2020 В Екатеринбурге продолжается фестиваль паблик арта, посвященный 25-летию компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2020. В Екатеринбурге продолжается фестиваль паблик арта «ЧО», посвященный 25-летию компании ...

03.09.2020 В Екатеринбурге при поддержке «Атомстройкомплекса» открывается первый уральский фестиваль паблик-арта «ЧО»

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2020. Сегодня, 3 сентября, в Екатеринбурге при поддержке компании «Атомстройкомплекс» ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку04.02.2021Рынок кредитных карт выйдет из пике05.02.2021Екатерина Шихова и Мария Швецова: ESTORY — фудмаркет без компромиссов04.02.2021«Инвестиция в будущее»05.02.2021Новые километры Академического
Архив новостей
Март 2021 (100)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18