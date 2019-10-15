Строительная компания «Мечтаево»: какие услуги она предлагает

Компания «Мечтаево» занимается строительством частных домов в Москве. Работает она с 2002 года. За это время строительная организация хорошо себя зарекомендовала. На ее счету сотни реализованных проектов и благодарностей от «Мечтаево» строительство частных домов в Москве пользуется большим спросом. Ей доверяет большое количество людей.







Организация предлагает своим клиентам различные типы домов:



— каркасные;

— каменные;

— из газобетона;

— коттеджи.



Можно выбрать один из типовых проектов. При необходимости проектировщики внесут изменения согласно вашим требованиям. После заключения договора один из прорабов выезжает на место будущей стройки, чтобы обсудить с клиентом предстоящие работы. Сразу начинается подготовка к закладке фундамента и комплектация материалами. Предприятие обладает всеми необходимыми разрешениями, свидетельствами и сертификатами соответствия.



Награды



В 2015 году ООО «Мечтаево» заняло первое место среди предприятий Москвы, которые относятся к виду деятельности «Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций». Компания получила Федеральный сертификат и медаль «Лидер России 2015». В 2018 году организация возглавила рейтинг Топ-200 строительных компаний загородных домов по версии известного веб-журнала My Village Life. Ее признали лидером по всем критериям.



2018-2020 гг. — звание «Добросовестный поставщик». Награды организации говорят о ее хорошей деловой репутации. Специалисты высокой квалификации качественно выполняют свою работу.



«Мечтаево» в фактах



— Свое производство и склады. Есть цех по изготовлению импрегнированной древесины.

— Экскурсии на строящиеся объекты. Их можно посетить перед заключением договора.

— Технологии. Различные технологии строительства: каркас, газобетон, керамический блок, монолит.

— Более 1000 построенных зданий с гарантией до 30 лет.

— Защита древесины. Единственная в России компания, которая производит дома на импрегнированном каркасе.

— Штат сотрудников. Команда из 8 менеджеров, 6 архитекторов, 5 прорабов, 30 квалифицированных строительных бригад.

— Офис у м. Курская. Выставочный дом для вашего удобства расположен в центре Москвы. Рядом есть бесплатная парковка.

— Технадзор. Действует 4-уровневая система качества и собственный технадзор.

— Дом под ключ. Вы сможете получить постоянное жилье и сразу туда переехать.

— Авторские проекты. Около 80% от всех заказов занимают отличные от типовых проектов здания.

— Выставки. Компания регулярно получает дипломы на различных строительных экспозициях.



ООО «Мечтаево» с удовольствием воплотит ваши мечты о доме в реальность.



