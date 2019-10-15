Строительная компания «Мечтаево»: какие услуги она предлагает

Компания «Мечтаево» занимается строительством частных домов в Москве. Работает она с 2002 года. За это время строительная организация хорошо себя зарекомендовала. На ее счету сотни реализованных проектов и благодарностей от «Мечтаево» строительство частных домов в Москве пользуется большим спросом. Ей доверяет большое количество людей.
Организация предлагает своим клиентам различные типы домов:
— каркасные;
— каменные;
— из газобетона;
— коттеджи.
Можно выбрать один из типовых проектов. При необходимости проектировщики внесут изменения согласно вашим требованиям. После заключения договора один из прорабов выезжает на место будущей стройки, чтобы обсудить с клиентом предстоящие работы. Сразу начинается подготовка к закладке фундамента и комплектация материалами. Предприятие обладает всеми необходимыми разрешениями, свидетельствами и сертификатами соответствия.
Награды
В 2015 году ООО «Мечтаево» заняло первое место среди предприятий Москвы, которые относятся к виду деятельности «Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций». Компания получила Федеральный сертификат и медаль «Лидер России 2015». В 2018 году организация возглавила рейтинг Топ-200 строительных компаний загородных домов по версии известного веб-журнала My Village Life. Ее признали лидером по всем критериям.
2018-2020 гг. — звание «Добросовестный поставщик». Награды организации говорят о ее хорошей деловой репутации. Специалисты высокой квалификации качественно выполняют свою работу.
«Мечтаево» в фактах
— Свое производство и склады. Есть цех по изготовлению импрегнированной древесины.
— Экскурсии на строящиеся объекты. Их можно посетить перед заключением договора.
— Технологии. Различные технологии строительства: каркас, газобетон, керамический блок, монолит.
— Более 1000 построенных зданий с гарантией до 30 лет.
— Защита древесины. Единственная в России компания, которая производит дома на импрегнированном каркасе.
— Штат сотрудников. Команда из 8 менеджеров, 6 архитекторов, 5 прорабов, 30 квалифицированных строительных бригад.
— Офис у м. Курская. Выставочный дом для вашего удобства расположен в центре Москвы. Рядом есть бесплатная парковка.
— Технадзор. Действует 4-уровневая система качества и собственный технадзор.
— Дом под ключ. Вы сможете получить постоянное жилье и сразу туда переехать.
— Авторские проекты. Около 80% от всех заказов занимают отличные от типовых проектов здания.
— Выставки. Компания регулярно получает дипломы на различных строительных экспозициях.
ООО «Мечтаево» с удовольствием воплотит ваши мечты о доме в реальность.
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