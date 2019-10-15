УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости партнеров
Сегодня, 09:09

Строительная компания «Мечтаево»: какие услуги она предлагает

Компания «Мечтаево» занимается строительством частных домов в Москве. Работает она с 2002 года. За это время строительная организация хорошо себя зарекомендовала. На ее счету сотни реализованных проектов и благодарностей от «Мечтаево» строительство частных домов в Москве пользуется большим спросом. Ей доверяет большое количество людей.

Строительная компания «Мечтаево»: какие услуги она предлагает

Организация предлагает своим клиентам различные типы домов:

— каркасные;
— каменные;
— из газобетона;
— коттеджи.

Можно выбрать один из типовых проектов. При необходимости проектировщики внесут изменения согласно вашим требованиям. После заключения договора один из прорабов выезжает на место будущей стройки, чтобы обсудить с клиентом предстоящие работы. Сразу начинается подготовка к закладке фундамента и комплектация материалами. Предприятие обладает всеми необходимыми разрешениями, свидетельствами и сертификатами соответствия.

Награды

В 2015 году ООО «Мечтаево» заняло первое место среди предприятий Москвы, которые относятся к виду деятельности «Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций». Компания получила Федеральный сертификат и медаль «Лидер России 2015». В 2018 году организация возглавила рейтинг Топ-200 строительных компаний загородных домов по версии известного веб-журнала My Village Life. Ее признали лидером по всем критериям.

2018-2020 гг. — звание «Добросовестный поставщик». Награды организации говорят о ее хорошей деловой репутации. Специалисты высокой квалификации качественно выполняют свою работу.

«Мечтаево» в фактах

— Свое производство и склады. Есть цех по изготовлению импрегнированной древесины.
— Экскурсии на строящиеся объекты. Их можно посетить перед заключением договора.
— Технологии. Различные технологии строительства: каркас, газобетон, керамический блок, монолит.
— Более 1000 построенных зданий с гарантией до 30 лет.
— Защита древесины. Единственная в России компания, которая производит дома на импрегнированном каркасе.
— Штат сотрудников. Команда из 8 менеджеров, 6 архитекторов, 5 прорабов, 30 квалифицированных строительных бригад.
— Офис у м. Курская. Выставочный дом для вашего удобства расположен в центре Москвы. Рядом есть бесплатная парковка.
— Технадзор. Действует 4-уровневая система качества и собственный технадзор.
— Дом под ключ. Вы сможете получить постоянное жилье и сразу туда переехать.
— Авторские проекты. Около 80% от всех заказов занимают отличные от типовых проектов здания.
— Выставки. Компания регулярно получает дипломы на различных строительных экспозициях.

ООО «Мечтаево» с удовольствием воплотит ваши мечты о доме в реальность.

Вернуться в раздел » Новости Партнеров
Материалы по теме
15.10.2019 Компания Брусника возглавила рейтинг девелоперских проектов в трех российских регионах

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Компания Брусника возглавила рейтинг девелоперских проектов сразу в трех российских ...

22.02.2017 Компания «Каменск-Стальконструкция» может быть признана банкротом

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ОАО ...

23.03.2016 Екатеринбургские строительные компании «Хэдэкс» и «Исеть» могут быть признаны несостоятельными

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2016. В Екатеринбурге ООО «Полимерные технологии» добивается банкротства сразу двух ...

12.11.2015 Строительная компания «Русский дом» может быть признана банкротом

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2015. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании свердловской ...

05.11.2009 ООО «Строительная компания «Дубль-Инвест-Строй» намерено взыскать задолженность с ООО «Стин Вест» в судебном порядке

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2009. Арбитражный суд Свердловской области продолжает рассмотрение иска ООО «Строительная ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности26.01.2021В пробках навсегда26.01.2021Безработных с высшим образованием стало меньше
Архив новостей
Февраль 2021 (601)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18