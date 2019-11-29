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Вчера, 12:29

Средний Урал накрыла волна рефинансирования ипотеки

Средний Урал накрыла волна рефинансирования ипотекиПо итогам 2020 года в России зафиксировали исторический рекорд по объему рефинансирования ипотеки. За год жилищные кредиты переоформили 234 тыс. семей, свидетельствуют данные аналитического центра «ДОМ.РФ». Это на 167% больше аналогичного показателя за 2019 год, когда рефинансированием воспользовались лишь 88 тыс. заемщиков.

Опрошенные ИАА «УралБизнесКонсалтинг» уральские банкиры считают, что потенциал для дальнейшего роста количества сделок с рефинансированием ипотеки еще не исчерпан.

Так, руководитель Абсолют Банка в Екатеринбурге Светлана Ковалева прогнозирует увеличение числа таких кредитов в 2021 году в 1,5-2 раза.

«В первую очередь рост произойдет за счет тех клиентов, которые брали ипотеку в 2018 и 2019 годах по ставкам от 10% годовых и выше. Разница между ними и действующими рабочими ставками уже составляет в среднем 1,5-2%, а это необходимый минимум для того, чтобы процедура рефинансирования ипотеки имела экономический смысл. Дело в том, что при перекредитовании возникает множество сопутствующих расходов, например, на получение платных справок и страхование, а это существенно отражается на экономии, полученной от разницы в ставках. Кроме того, в этом году будет расти доля заемщиков, рефинансирующих жилищный кредит в рамках госпрограммы «Семейная ипотека». Речь идет о тех, кто покупал квартиру в новостройке по стандартной программе, но потом, после 1 января 2018 года, в семье родился второй или следующий по счету ребенок. И в этом случае можно переключиться на «Семейную ипотеку» и существенно снизить ставку», — заявила С. Ковалева.

Руководитель направления ипотеки УБРиР Елена Ботош полагает, что число сделок с рефинансированием жилищных кредитов останется на уровне 2020 года.

«Благодаря снижению ставок 2020 год оказался весьма благоприятным для рефинансирования имеющихся в других банках жилищных кредитов. По данным УБРиР, в 2020 году, год к году, спрос на программу рефинансирования в банке увеличился в 3,6 раза. И мы ожидаем, что в 2021 году спрос на этот продукт сохранится на уровне прошлого года. С учетом текущих ставок, рефинансирование ипотеки будет максимально выгодно для клиентов, оформивших кредит в 2019 — начале 2020 года, до рекордного снижения ставок. Чем больше остаток по кредиту и дольше срок — тем оправданнее становится процедура рефинансирования. Если разница с первоначальной ставкой будет составлять от 1-1,5% и далее — клиент уже оказывается в выигрыше», — отмечает Е. Ботош.

В пресс-службе банка «Открытие» сказали, что доля рефинансирования в общем объеме выданных по итогам 2020 года жилищных кредитов достигала 30-40%.

«Очевидно, что при таких ставках востребованность продукта рефинансирования будет актуальна довольно долго, и, скорее всего, в этом году мы можем ожидать столь же высокий спрос на рефинансирование. Например, еще в 2019 году хорошими были ставки по 9-10% годовых, сегодня это на 2 процентных пункта выше текущих ставок. Для ипотечных кредитов это ощутимая разница», — сообщили представители банка «Открытие».

Начальник управления по Уральскому федеральному округу «Росбанк Дом» Елена Сафонова считает, что рефинансирование становится актуальным трендом развития банковского сектора.

«Клиенты стали более информированы о банковских продуктах и массово пользуются услугой рефинансирования ипотеки для снижения кредитной нагрузки (так, в ноябре 2020 года на этот продукт пришелся 31% от общего объема выдач ипотечных кредитов банка, и спрос сохранялся на высоком уровне до конца года). Наиболее выгодными предложениями пользуются зарплатные клиенты банков, так как для них действуют привлекательные условия кредитования, например, сниженная ставка, а также увеличенный срок возврата денежных средств», — заявила Е. Сафонова.

Эксперты отмечают, что рост объемов рефинансирования оказывает положительное влияние на качество ипотечного портфеля в целом, поскольку чем ниже платежная нагрузка на граждан, тем меньше вероятность дефолтов по ипотечным кредитам.

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