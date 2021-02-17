УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. Спрос на проживание в гостиницах Екатеринбурга упал на 52% в 2020 году по сравнению с ...

Спрос на проживание в гостиницах Екатеринбурга снизился на 52%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. По итогам 2020 года спрос на гаражи (число запрошенных контактов продавца на платформе) ...

Спрос на гаражи в Екатеринбурге за год вырос на 10%

Спрос на посуточную аренду жилья в Екатеринбурге за год снизился в два раза

Спрос на посуточную аренду жилья в Екатеринбурге в 2020 году снизился на 52% по сравнению с предыдущим годом. Об этом ...