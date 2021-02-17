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Вчера, 17:57

Спрос на проживание в гостиницах Екатеринбурга снизился на 52%

Спрос на проживание в гостиницах Екатеринбурга упал на 52% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Аэроклуб».

Аналитики исследовали сферу корпоративных бронирований отелей за последние два года и выяснили, как на фоне пандемии у представителей бизнеса изменился спрос на гостиничную инфраструктуру в России и за рубежом.

Так, наиболее востребованными среди российских городов оказались гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга (где спрос в 2020 году по сравнению с прошлым годом снизился на 64% и 60% соответственно). Екатеринбург (минус 52%) оказался на третьем месте, Нижний Новгород (минус 62%) — на четвертом. Замыкает пятерку лидеров Красноярск (минус 58%).

«Несмотря на спад командировочной активности, представители бизнеса внесли значительный вклад в поддержку гостиничной инфраструктуры России. При этом дополнительную прибыль получили региональные отели за счет размещавшихся в них обсерваций вахтового персонала. Компании добывающего и обрабатывающего сектора экономики несли чрезвычайно высокие расходы для обеспечения безопасности своих сотрудников и сохранения беспрерывного производства во время пандемии», — отметила генеральный директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

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