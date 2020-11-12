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Уральский полпред Владимир Якушев заявил о выборе 67 площадок для реновации

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил о наличии 67 площадок, которые будут переданы под проекты комплексного развития территории (КРТ). Как пишет газета «Коммерсантъ», об этом В. Якушев заявил на совещании с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, который курирует строительную отрасль.

«Принят очень важный закон — КРТ, который позволяет открывать серьезные перспективы. Сегодня уже подобрано 67 площадок в рамках КРТ и нового закона, и на них планируют построить 4,9 млн кв. м. жилья. Естественно, это только первый подход к снаряду, дальше мы будем более предметно работать», — сказал полпред президента в УрФО.

Добавим, что речь идет о законе, который позволяет распространить проекты реновации по всей стране. После принятия документа застройщики получили возможность создавать новое комфортное жилищное и деловое пространство в морально устаревших кварталах.

В начале февраля 2021 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе презентации своей программы развития муниципалитета высказывался в поддержку проектов преобразования отдельных районов города. Как полагают застройщики и архитекторы, для экономической целесообразности и инвестиционной привлекательности мегаполиса следует начать с центральных кварталов Екатеринбурга.

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