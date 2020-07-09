Свердловские оборонщики переходят на мирные рельсы

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная диверсификации производства в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Свердловской области. Участники мероприятия рассказали, что в условиях сокращения гособоронзаказа предприятия ОПК вынуждены искать новые ниши для выпуска своей продукции.



По словам заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина, в настоящее время на Среднем Урале насчитывается 40 военно-промышленных предприятий. Из них 27 — производственные, 13 — научно-исследовательские.



«Несколько лет назад президент РФ Владимир Путин поставил стратегическую задачу — довести выпуск гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году до 30%, а в 2030 году — до 50% от общего объема производства. Свердловской области удается успешно выполнять плановые показатели. По итогам 2019 года нам удалось увеличить долю гражданской техники до 32%. В 2020 году, по предварительным оценкам, показатель вырос до 35%», — заявил И. Зеленкин.



Представитель регионального минпрома также назвал наиболее перспективные направления для диверсификации производства на предприятиях ОПК. По его мнению, это металлообработка, развитие 3D-технологий, производство специальной, дорожно-строительной, складской, грузоподъемной техники.



«Свердловские предприятия без проблем могут разработать и наладить производство практически любой продукции. Сейчас наша главная задача — научиться самостоятельно анализировать ситуацию на рынках (в том числе на зарубежных), находить свободные ниши, выполнять необходимые расчеты, прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на пять-десять лет вперед», — полагает И. Зеленкин.



Генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков отметил, что в прошлом году 15 заводов ОПК увеличили темпы роста производства гражданской продукции (в физических объемах — прим. ред.).



«Среди них можно выделить «Вектор», Егоршинский радиозавод, Завод № 9, Уральский литейный завод, машзавод имени Калинина, Уральский оптико-механический завод, Уральский приборостроительный завод. Также объемы производства гражданской техники выросли на Уральском электрохимическом заводе и комбинате Электрохимприбор», — сообщил В. Щелоков.



Коммерческий директор Уральского приборостроительного завода Юрий Валутов заявил, что в 2020 году доля гражданской продукции (от общего объема производства — прим. ред.) на предприятии выросла с 68% до 94%.



«Объем производства аппаратов искусственной вентиляции легких (в натуральном выражении) на заводе за год вырос в 14 раз по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности на предприятии было изготовлено и поставлено свыше 13 тыс. аппаратов «Авента-М». Из них 11 тыс. 922 были доставлены в лечебно-профилактические заведения России. 1 тыс. 184 аппарата были поставлены за рубеж, в том числе 517 — в Узбекистан, 250 — в Сербию, 133 — в Киргизию, 107 — в Казахстан, 100 — в Италию, 24 — в Беларусь и 3 — на Украину», — пояснил Ю. Валутов.



Напомним, в мае прошлого года Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года УПЗ, после того как, предположительно, из-за замыкания в аппаратах данного типа произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. В результате этих происшествий погибли несколько человек. Позднее в пресс-службе Росздравнадзора заявили, что аппараты «Авента-М» могут быть допущены к применению только после дополнительной проверки функциональных и технических характеристик.



Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности и маркетингу Уральского оптико-механического завода Владимир Пелихов заявил, что предприятие в 2020 году освоило выпуск нового оборудования, которое используется для борьбы с COVID-19.



«В кооперации с Уральском приборостроительным заводом мы выпустили более 21 тыс. приборов — увлажнителей дыхательной смести «ТЕВЛАР», которые идут в комплекте с аппаратами ИВЛ. Также было произведено более 18 тыс. так называемых узлов подготовки кислорода. Кроме того, мы более чем в три раза нарастили выпуск наркозно-дыхательных аппаратов. Поставлялись дефибрилляторы и другое оборудование», — сказал В. Пелихов.



Таким образом, доля выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК в Свердловской области во многом выросла за счет того, что некоторым заводам удалось нарастить производство медицинской техники. После окончания пандемии спрос на эту продукцию заметно снизится. Поэтому уральским предприятия ОПК придется искать новые точки роста на гражданских рынках.